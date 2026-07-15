Gegen den Trend
Cathie Wood kauft Circle-Aktien trotz Mizuho-Warnung
Cathie Woods Ark Invest kauft nach dem Circle-Abverkauf Aktien für fast 14 Millionen US-Dollar, während Mizuho wegen Open USD vor sinkenden Margen warnt.
- Ark Invest kauft Circle-Aktien für 13,9 Mio USD
- Mizuho stuft Circle auf Underperform und Ziel 50
- Open USD könnte Circles Margen und Einnahmen drücken
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Cathie Wood nutzt die jüngste Schwäche der Circle-Aktie für einen weiteren Großeinkauf mit Ark Invest. Während Wood offenbar auf eine Erholung des Titels setzt, warnt die japanische Investmentbank Mizuho vor einer fundamentalen Bedrohung für das Geschäftsmodell des USDC-Herausgebers. Im Zentrum der Sorgen steht das neue Stablecoin-Projekt Open USD.
Ark Invest steckt fast 14 Millionen US-Dollar in Circle
Aus der jüngsten Handelsmitteilung von Ark Invest geht hervor, dass die Investmentgesellschaft am Dienstag insgesamt 220.012 Circle-Aktien gekauft hat. Die Käufe erfolgten über drei börsengehandelte Fonds des Hauses: den ARK Innovation ETF, den ARK Next Generation Internet ETF und den ARK Fintech Innovation ETF.
Auf Basis des Schlusskurses von 63,22 US-Dollar entspricht das einem Investitionsvolumen von 13,9 Millionen US-Dollar.
Die Circle-Aktie hat innerhalb eines Monats mehr als 24 Prozent an Wert verloren und innerhalb der letzten 3 Monate sogar über 37 Prozent. Besonders Anfang Juli geriet der Kurs deutlich unter Druck, nachdem mit Open USD ein neues Stablecoin-Projekt vorgestellt worden war, das von Analysten zunehmend als potenzieller Konkurrent für Circles USDC betrachtet wird.
Mizuho kürzt Kursziel für Circle von 85 auf 50 US-Dollar
Die japanische Investmentbank Mizuho hat Circle von "Neutral" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel von 85 auf 50 US-Dollar gesenkt. Als größten Risikofaktor sehen die Analysten das neue Stablecoin-Projekt Open USD, das die Profitabilität von Circle langfristig unter Druck setzen könnte.
Circle erzielt einen erheblichen Teil seiner Einnahmen mit den Zinserträgen aus den Reserven, die den Stablecoin USDC absichern. Genau dieses lukrative Geschäftsmodell könnte Open USD nach Einschätzung der von Analyst Dan Dolev angeführten Experten infrage stellen.
Das Ende Juni vorgestellte Projekt setzt auf ein vertriebsfreundlicheres Modell: Während Circle einen Teil der Reserveerträge einbehält und den Rest mit wichtigen Partnern teilt, soll bei Open USD ein größerer Anteil direkt an Emittenten und Distributoren fließen.
Für Circle könnte dies zum Problem werden. Sollten konkurrierende Stablecoins ihren Partnern attraktivere Konditionen bieten, könnten auch Circles Vertriebspartner künftig einen größeren Anteil der Reserveerträge fordern. Das würde die Margen belasten und könnte die langfristigen Gewinnerwartungen deutlich dämpfen.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
Die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 55,85EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.