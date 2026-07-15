BlackRock wächst rasant – und überrascht mit einem Milliarden-Schritt

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 31 Prozent auf 7,084 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis legte um 42 Prozent auf 2,461 Milliarden US-Dollar zu. Der verwässerte Gewinn je Aktie erhöhte sich auf 12,19 US-Dollar nach 10,19 US-Dollar ein Jahr zuvor. Bereinigt lag das Ergebnis je Aktie bei 13,91 US-Dollar.

BlackRock hat im zweiten Quartal 2026 bei Vermögen, Mittelzuflüssen und Gewinn neue Bestmarken erreicht. Der weltgrößte Vermögensverwalter steigerte das verwaltete Vermögen auf den Rekordwert von 15,3 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig flossen dem Konzern im Quartal netto 192 Milliarden US-Dollar zu. Im ersten Halbjahr summierten sich die Nettozuflüsse auf 321 Milliarden US-Dollar. Das geht aus den aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens hervor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die BlackRock-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um rund 2 Prozent auf 1.050 US-Dollar zu (Stand 12:10 Uhr MESZ).

Breites Wachstum über alle Geschäftsbereiche

Nach Angaben von BlackRock profitierte das Unternehmen von der positiven Entwicklung an den Kapitalmärkten, höheren Basisgebühren, steigenden Technologieerlösen sowie höheren Performancegebühren. Auch die Integration der HPS-Transaktion trug zum Wachstum bei.

Besonders gefragt blieben börsengehandelte Indexfonds, aktive Anlagestrategien, festverzinsliche Produkte und Private Markets. Die ETF-Marke iShares überschritt erstmals ein verwaltetes Vermögen von 6 Billionen US-Dollar. Die Erlöse im Technologiegeschäft und aus Abonnements stiegen um 13 Prozent. Treiber war vor allem die anhaltend hohe Nachfrage nach der Investmentplattform Aladdin.

Konzernchef sieht weiteres Wachstum

BlackRock-Chef Laurence D. Fink sieht das Unternehmen gut positioniert. "Die Fundamentaldaten des Marktes sind solide und gut untermauert, wobei neue Technologien für höhere Margen und eine positive Gewinnentwicklung sorgen", sagte er. Die Kunden würden sich zunehmend an BlackRock wenden, um Analysen und Anlagemöglichkeiten zu erhalten. Das habe im vergangenen Jahr Nettozuflüsse von 868 Milliarden US-Dollar sowie ein organisches Wachstum der Basisgebühren von 10 Prozent ermöglicht.

Für das zweite Quartal verwies Fink auf Nettozuflüsse von 192 Milliarden US-Dollar und ein organisches Wachstum der Basisgebühren von 8 Prozent. "Unsere Dynamik nimmt weiter zu, und ich war noch nie so optimistisch, was das bevorstehende Wachstum angeht", sagte der Vorstandschef.

Mehr Kapital für Aktionäre

Neben den starken Geschäftszahlen kündigte BlackRock auch eine höhere Kapitalrückführung an. Im zweiten Quartal kaufte das Unternehmen eigene Aktien im Wert von 450 Millionen US-Dollar zurück. Die geplanten quartalsweisen Rückkäufe sollen nun auf 550 Millionen US-Dollar steigen. Für das Gesamtjahr 2026 plant BlackRock damit Aktienrückkäufe im Umfang von rund 2 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die BlackRock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,54 % und einem Kurs von 921,2EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

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