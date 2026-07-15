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    BASF hebt Ergebnisprognose 2026 deutlich an - Quartal besser als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF hebt EBITDA-Ziel 2026 auf 6,9–7,7 Milliarden Euro
    • Operatives Ergebnis Q2 2,4 Mrd, Umsatz +16 Prozent
    • Reingewinn 4,1 Mrd Euro durch Verkauf Lacke an Carlyle
    BASF hebt Ergebnisprognose 2026 deutlich an - Quartal besser als erwartet
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF wird nach einem besser als erwarteten zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Für 2026 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen nun 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern überraschend am Mittwoch mitteilte. Zuletzt hatte der Vorstand um Markus Kamieth 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro im Visier - nach 6,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten rechneten im Schnitt mit einem Anstieg auf 7,3 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Die BASF-Aktie geriet nach den Neuigkeiten unter dem Strich unter Druck und notierte zuletzt 2,2 Prozent im Minus.

    Im zweiten Quartal betrug das operative Ergebnis nach vorläufigen Berechnungen 2,4 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Im Vorjahreszeitraum hatte BASF hier 1,6 Milliarden Euro ausgewiesen. Der Umsatz legte im Quartal wegen höherer Preise und Mengen um 16 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 4,1 Milliarden Euro hängen, nach 79 Millionen Euro vor einem Jahr. Dabei profitierte BASF vor allem von dem milliardenschweren Verkauf des Lacke-Geschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle .

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    Derweil soll der freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) im laufenden Jahr weiterhin zwischen 1,5 und 2,3 Milliarden Euro betragen, nach rund 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten rechnen im Mittel bereits mit einem Wert am oberen Ende der Spanne. BASF will am 29. Juli seine vollständigen Zahlen und Details für das zweite Jahresviertel vorlegen./mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 48,26 auf Tradegate (15. Juli 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,38 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -7,51 %/+28,22 % bedeutet.





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