KORREKTUR
Von der Nordsee ins All? Wie es um die Raketen-Rampe steht
- Pläne für Start von schwimmender Plattform weiten sich
- OHB gehörte zur Gosa, ehemalige Partner unterstützen
- Start mehrfach verschoben durch fehlende Unterlagen
(Berichtigung: Im zweiten Absatz wurde klargestellt, dass Gosa mittlerweile abgewickelt wurde.)
BREMEN (dpa-AFX) - Die Pläne für einen Raketenstart von einer schwimmenden Plattform weiten sich aus. Neben der Nordsee seien weitere mögliche Standorte für den Start im Gespräch, sagte Marco Fuchs, Chef des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB . "Da ist sicherlich der ganze Atlantik im Blick." Denkbar sei auch ein Start in Äquatornähe.
OHB war Teil des Konsortiums German Offshore Spaceport Alliance (Gosa), dem mehrere Bremer Firmen angehörten. Die Gosa hatte das Ziel, eine Kleinrakete von See aus zu starten. Die Unternehmen tüftelten dafür an einer schwimmenden Startplattform, also einem Spezialschiff mit Startrampe. Inzwischen löste sich der Zusammenschluss auf, die ehemaligen Partner wollen das Projekt aber weiterhin unterstützen.
Warum der Start schon mehrfach verschoben wurde
Geplant war eine sogenannte suborbitale Demo-Mission. Suborbital bedeutet, dass die Erdumlaufbahn nicht erreicht wird. Heimathafen des Schiffs sollte ursprünglich Bremerhaven sein. Der Startpunkt für die Rakete sollte sich im sogenannten Entenschnabel der Ausschließlichen Deutschen Wirtschaftszone befinden, in der Deutschland noch bestimmte Hoheitsrechte hat.
Doch der Raketenstart musste in der Vergangenheit mehrfach verschoben worden. Zuletzt sollen Unterlagen von Behörden gefehlt haben. Technisch sei ein Start längst möglich, versicherte OHB.
Wann der Start nachgeholt werden soll, bleibt offen. OHB-Chef Fuchs glaubt aber weiter fest an das Projekt. "Ich bin sicher, dass das auch in die Tat umgesetzt wird."/miu/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 258 auf Tradegate (15. Juli 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um -8,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -38,52 %.
Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 5,34 Mrd..
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EQS-News: OHB gibt Ergebnis des Bezugsangebots bekannt und kündigt Abschluss der Kapitalerhöhung an
OHB (ISIN: DE0005936124, Prime Standard), Europas führende reine Raumfahrtfirma, veröffentlicht heute die Ergebnisse des Bezugsangebots im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten. Die Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 wurde am 22. Juni 2026 beschlossen und angekündigt. Sie umfasst die Ausgabe von bis zu 1.702.480 neuen Aktien gegen Bareinlagen in zwei Tranchen und mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026.
Da die Hauptaktionäre der Gesellschaft auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichteten, wurden 94,30 % der neuen Aktien – entsprechend 1.605.388 neue Aktien der ersten Tranche – zusammen mit 1.394.612 bestehenden Aktien aus dem Bestand der Orchid Lux HoldCo S.à r.l., einer Gesellschaft, die mittelbar von Gesellschaften gehalten wird, die von mit KKR & Co. Inc. verbundenen Unternehmen beraten werden, an qualifizierte internationale Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Platzierungspreis von EUR 300 je Aktie verkauft. Die Privatplatzierung endete am 24. Juni 2026. Die neuen Aktien aus der ersten Tranche wurden am 25. Juni 2026 zum Börsenhandel zugelassen und sind seit dem 26. Juni 2026 handelbar.
Während der Bezugsperiode vom 25. Juni 2026 bis zum 8. Juli 2026 wurden den übrigen Aktionären der Gesellschaft bis zu 97.092 neue Aktien der zweiten Tranche zu einem Bezugspreis von EUR 300 je neuer Aktie angeboten. Bis zum Ende der Bezugsperiode wurden von diesen Aktionären oder Käufern von Bezugsrechten Bezugsrechte für 7.635 neue Aktien ausgeübt. Nicht ausgeübte oder nicht veräußerte Bezugsrechte sind wertlos verfallen.
Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von 7.635 neuen Aktien beschlossen. Die Eintragung der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird für den 10. Juli 2026 erwartet. Mit der Eintragung wird das Grundkapital der Gesellschaft EUR 20.827.928,00 betragen und in 20.827.928 Aktien eingeteilt sein. Die Zulassung der neuen Aktien der zweiten Tranche zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und Prime Standard wird für den 13. Juli 2026 erwartet. Der Handel dieser Aktien soll am 14. Juli 2026 aufgenommen werden.
Die Bruttoerlöse aus der Ausgabe der neuen Aktien beider Tranchen werden rund EUR 484 Mio. betragen und vollständig OHB zufließen.
Der zum Bremer Raumfahrtkonzern OHB gehörende Raketenhersteller Rocket Factory Augsburg (RFA) ist vor dem Landgericht München in zwei Verfahren vom US-Konzern Rocket Lab Corp verklagt worden. Dies geht aus dem soeben veröffentlichten Wertpapierprospekt zur Kapitalerhöhung bei OHB hervor. Im Mittelpunkt der Klagen steht ein Streit über einen speziellen technischen Mechanismus. Den soll der namentlich nicht genannte Leiter der RFA-Entwicklungsabteilung (Chief Development Officer) während seiner früheren Tätigkeit für Rocket Lab in Neuseeland entwickelt haben. Mehr erfahren: https://www.businessinsider.de/wirtschaft/streit-um-geheimpatent-deutsche-raketenfirma-wird-von-us-konzern-verklagt/?utm_id=97758_v0_s00_e0_tv2_a1demo0fxufyng