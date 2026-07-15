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    Propagandaplakat in Teheran zeigt Trump im Sarg

    Für Sie zusammengefasst
    • Propagandaplakat in Teheran zeigt Trump im Sarg
    • Fassade zeigt zweisprachig die Drohung Trump zu töten
    • Racheaufrufe nach Tod Chameneis spalten die Bevölkerung
    Propagandaplakat in Teheran zeigt Trump im Sarg
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Ein großes Propagandaplakat in der iranischen Hauptstadt Teheran zeigt US-Präsident Donald Trump in einem Sarg. Auf Persisch und Englisch heißt es auf der Fassade "Wir werden Trump töten", wie Fotos der Nachrichtenagentur AP zeigen.

    Hintergrund sind Vergeltungsrufe der iranischen Staatsführung für den im Februar getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei. Er wurde in der Nacht zu Freitag mehr als vier Monate nach seinem Tod in der nordöstlichen Pilgermetropole Maschhad bestattet.

    Auch iranische Politiker hatten am Montag Rache für den Religionsführer gefordert. Chamenei kam am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz ums Leben.

    Ein Großteil der Iranerinnen und Iraner steht nicht hinter den Racheforderungen der erzkonservativen Staatsspitze. Viele Menschen im Land sind müde vom Krieg und den wirtschaftlichen Folgen, die Irans Gesellschaft massiv unter Druck gesetzt haben./arb/DP/men







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