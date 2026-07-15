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    Mehr Umsatz, höhere Ziele

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    Dividendenkönig Johnson & Johnson liefert ab – und hebt die Ziele erneut an

    Johnson & Johnson steigert Umsatz und Gewinn je Aktie im zweiten Quartal und hebt die Jahresprognose an. Die Marke von 100 Milliarden US-Dollar rückt näher.

    Für Sie zusammengefasst
    Mehr Umsatz, höhere Ziele - Dividendenkönig Johnson & Johnson liefert ab – und hebt die Ziele erneut an
    Foto: Josef Kube - picture alliance / imageBROKER.com

    Johnson & Johnson ist mit Rückenwind ins zweite Halbjahr gestartet. Der US-Gesundheitskonzern steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 6,6 Prozent auf 25,3 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig hob das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Konzerns hervor.

    Der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 2,27 US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,90 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn stieg auf 7,1 Milliarden US-Dollar nach 6,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

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    Trotz der starken Quartalszahlen reagierten Anleger enttäuscht. Die Aktie von Johnson & Johnson verlor nach Veröffentlichung der Ergebnisse zeitweise mehr als 2 Prozent und fiel auf 248 US-Dollar (Stand 12:35 Uhr MESZ).

    Johnson & Johnson

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    Milliardenmarke rückt näher

    Für das Gesamtjahr erwartet Johnson & Johnson nun einen Umsatz von rund 101,1 Milliarden US-Dollar im Mittelpunkt der Prognose. Damit würde der Konzern erstmals in seiner 140-jährigen Unternehmensgeschichte die Marke von mehr als 100 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz überschreiten. Auch die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie wurde auf 11,68 US-Dollar angehoben.

    Konzernchef Joaquin Duato verwies auf die starke Entwicklung des Unternehmens. "Johnson & Johnson hat im zweiten Quartal starke Ergebnisse vorgelegt, die die Stärke unserer Innovationskraft, die Breite unseres Portfolios und die Dynamik unserer Pipeline unter Beweis stellen, während wir transformative Therapien vorantreiben, die sich den größten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt stellen", sagte der Vorstandsvorsitzende. Mit Blick auf den erhöhten Ausblick ergänzte er: "Angesichts der angehobenen Prognose und eines Quartalsumsatzes von über 25 Milliarden US-Dollar sind wir auf dem besten Weg, unser Ziel für 2026 zu erreichen: erstmals in der 140-jährigen Geschichte unseres Unternehmens einen Jahresumsatz von mehr als 100 Milliarden US-Dollar zu erzielen."

    Medikamente treiben das Wachstum

    Besonders stark entwickelte sich der Bereich Innovative Medicine. Der operative Umsatz legte dort um 6,8 Prozent zu. Wachstumstreiber waren unter anderem die Krebsmedikamente Darzalex, Carvykti, Tecvayli sowie Rybrevant und Lazcluze. Auch die Immunologiepräparate Tremfya sowie Produkte aus der Neurowissenschaft wie Spravato und Caplyta trugen zum Wachstum bei.

    Im Medizintechnikgeschäft stieg der operative Umsatz um 3,6 Prozent. Zuwächse erzielte Johnson & Johnson vor allem mit Produkten für Wundverschluss und Biosurgery, Elektrophysiologie, der Shockwave-Technologie, Kontaktlinsen sowie Lösungen für die Unfallchirurgie.

    Zudem meldete der Konzern mehrere regulatorische Fortschritte und Studiendaten für neue Therapien. Damit will Johnson & Johnson seine Innovationspipeline weiter stärken.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 219,4EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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