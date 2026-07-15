Worthington legt Delisting-Angebot für Klöcker & Co vor
- Worthington kündigt Delistingangebot für Klöckner an
- Angebot 11,00 Euro je Aktie, Kurs bei 12,36 Euro
- Annahmefrist bis 12. August, kein Stellenabbau geplant
COLUMBUS (dpa-AFX) - Worthington Steel hat die Details zum geplanten Delisting-Angebot für Klöckner & Co bekannt gegeben. Die Absicht, den deutschen Stahlhändler von der Börse zu nehmen, hatte der US-Konzern bereits im Juni kundgetan, nachdem er sich rund 62 Prozent der ausstehenden KlöCo-Papiere gesichert hatte. Ab diesem Mittwoch nun können Klöckner-Aktionäre das Delisting-Angebot mit einer Bargegenleistung von 11,00 Aktie wahrnehmen, teilte Worthington zur Wochenmitte mit. Die Annahmefrist laufe bis zum 12. August. Aktuell notierte das Klöcker-Papier mit 12,36 Euro ein gutes Stück über der Offerte.
Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot von Worthington Steel anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis von 11 Euro je Aktie für "attraktiv, fair und angemessen". Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant.
Der Wert des Geschäfts beläuft sich früheren Angaben zufolge auf rund 2,1 Milliarden Euro. Großaktionär Friedhelm Loh hatte seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 12,32 auf Tradegate (15. Juli 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +0,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd..
Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/-35,06 % bedeutet.
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Die 12 Euro bei den eingereichten Aktien waren den schlauen ETFs geschuldet, die indexprovider stellen bei einem Übernahmeangebot, sobald 50% erreicht werden, auf die tendered line um.
Ich habe das auch nicht verstanden. Das einzige einigermaßen realistische Szenario, das mir einfällt, wäre tatsächlich die Spekulation auf Nachbesserung. Aber mir fällt da auf Anhieb keine Übernahme ein, wo nach erfolgreichem Abschluss noch nachgebessert wurde.
SdK-Einschätzung zur Übernahme:
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