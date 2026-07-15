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    Worthington legt Delisting-Angebot für Klöcker & Co vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Worthington kündigt Delistingangebot für Klöckner an
    • Angebot 11,00 Euro je Aktie, Kurs bei 12,36 Euro
    • Annahmefrist bis 12. August, kein Stellenabbau geplant
    Worthington legt Delisting-Angebot für Klöcker & Co vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    COLUMBUS (dpa-AFX) - Worthington Steel hat die Details zum geplanten Delisting-Angebot für Klöckner & Co bekannt gegeben. Die Absicht, den deutschen Stahlhändler von der Börse zu nehmen, hatte der US-Konzern bereits im Juni kundgetan, nachdem er sich rund 62 Prozent der ausstehenden KlöCo-Papiere gesichert hatte. Ab diesem Mittwoch nun können Klöckner-Aktionäre das Delisting-Angebot mit einer Bargegenleistung von 11,00 Aktie wahrnehmen, teilte Worthington zur Wochenmitte mit. Die Annahmefrist laufe bis zum 12. August. Aktuell notierte das Klöcker-Papier mit 12,36 Euro ein gutes Stück über der Offerte.

    Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot von Worthington Steel anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis von 11 Euro je Aktie für "attraktiv, fair und angemessen". Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant.

    Der Wert des Geschäfts beläuft sich früheren Angaben zufolge auf rund 2,1 Milliarden Euro. Großaktionär Friedhelm Loh hatte seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient./mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 12,32 auf Tradegate (15. Juli 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +0,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/-35,06 % bedeutet.





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