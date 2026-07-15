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    Ukraine empfängt Staatschefs aus Südosteuropa zum Gipfel

    Für Sie zusammengefasst
    • Gipfel in Kiew mit EU und Südosteuropäern
    • Fokus auf Kooperation und Stärkung der Verteidigung
    • Ukraine bittet um Flugabwehrwaffen als Priorität
    Ukraine empfängt Staatschefs aus Südosteuropa zum Gipfel
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind auch mehrere Staats- und Regierungschefs aus Südosteuropa in Kiew zu einem Gipfel eingetroffen. "Wir halten den 5. Ukraine-Südosteuropa-Gipfel ab, um unsere Partnerschaft und Kooperation auf dem Weg in die EU zu bekräftigen", schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. Es gehe darum, das politische Zusammenspiel und die Kooperation im Sicherheits- und Verteidigungsbereich zu stärken.

    Dabei sind unter anderem die Präsidenten von Rumänien, der Republik Moldau, Albanien und Serbien, Nicusor Dan, Maia Sandu, Bajram Begaj und Alexandar Vucic. Aus Kroatien und Slowenien sind die Regierungschefs Andrej Plenkovic und Janez Jansa angereist. Andere Staaten wie Nordmazedonien und Montenegro sind durch ihre Außenminister vertreten.

    Die Ukraine erhofft sich von dem Treffen weitere Hilfe bei ihrem Abwehrkampf gegen die seit mehr als vier Jahren andauernde russische Invasion. Besonders wichtig aus Kiewer Sicht sind Flugabwehrwaffen.

    Im vergangenen Jahr wurde der Gipfel in Odessa ausgetragen. Er endete unter anderem mit einer Deklaration, die den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilte. Einzig Vucic, der damals auch anreiste, verweigerte seine Unterschrift unter dem Dokument. Serbien gilt als mit Russland befreundeter Staat./bal/DP/mis






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