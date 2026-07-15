SILTRONIC AG Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 15.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Sie fällt um -4,03 % auf 92,95€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,44 %, geht es heute bei der SILTRONIC AG Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SILTRONIC AG-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +49,63 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +22,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SILTRONIC AG um +97,13 % gewonnen.

Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,32 %. Damit gehört SILTRONIC AG heute zu den auffälligeren Werten.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,86 % 1 Monat +3,62 % 3 Monate +49,63 % 1 Jahr +124,29 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 15.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,07 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sharp, Wacker Chemie und Co.

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,34 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -3,65 %.

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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.