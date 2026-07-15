Kaum Bewegung EUR/USD - Veränderung -0,06 %

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte EUR/USD bei 1,157515USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,14135USD ein Wert von 986,0351USD geworden – ein Gewinn von -1,40 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

Eine überwiegend technische, vorsichtige Stimmung im EUR/USD dominiert im wallstreetONLINE-Forum. In den letzten 14 Tagen pendelte der Kurs grob in der Spanne 1,14–1,15, zuletzt etwa 1,1415. Kurzfristige Referenzen: Widerstände ca. 1,1460/1,1575; Unterstützungen 1,1410, 1,1391 bzw. 1,1275. Ein Ausbruch über 1,15 könnte Aufwärtsimpulse bringen, ein Bruch unter ca. 1,1275 Abwärtsdruck verstärken.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar