Bärenattacke Silber fällt auf 57,96 USD

Sentiment zu Silber auf wallstreetONLINE gemischt: Langfristig werden 120 USD bis 300 USD diskutiert; kurzfristig kein klarer Konsens. 14-Tage-Veränderung in der Angabe fehlt. Kernthemen: Industriennachfrage, Wertaufbewahrung sowie technische/fundamentale Perspektiven; Debatten über mögliche Manipulation bleiben präsent.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,94534USD. Heute steht er bei 57,96USD. Das Investment wäre auf 22.340,0USD gewachsen – eine Steigerung von +123,40 %.

Silber bricht kräftig ein:auf 57,96. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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