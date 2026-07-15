DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ottobock auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit starken Quartalsergebnissen, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Dabei geht er davon aus, dass sowohl das Patient-Care-Geschäft (B2C) als auch das Produkte & Komponenten-Geschäft (B2B) des Spezialisten für Orthopädietechnik solide gewachsen sind./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 51,00EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Ottobock

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

