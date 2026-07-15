DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Jan Koch geht davon aus, dass sich das Geschäft des Spezialisten für vollautomatische Analysengeräte im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresauftakt etwas gebessert hat. Dabei setzt er vor allem auf eine Normalisierung bei Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 19,24EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
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