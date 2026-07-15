DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Das einlizensierte Lungenkrebsmedikament Zegfrovy überlappe sich teilweise mit dem aktuellen Erfolgsgaranten der Briten, Tagrisso, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. In Tagrisso stecke aber auch das größte Patentproblem Anfang der kommenden Dekade. Aktuell fehle ein vertrauenswürdiger Ersatz. Auch Zegfrovy biete diesen nicht, allerdings die Aussicht auf eine teilweise Kompensation. Letztlich hält Papadakis den Deal also für leicht positiv./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
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Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 146,2EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 115
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Währung: GBP
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