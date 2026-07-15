DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Analyst James Brand rechnet mit einer starken Steigerung des operativen Ergebnisses im zweiten Quartal, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 22. Juli schrieb. Der Überschuss sollte allerdings deutlich unter dem durch einen immensen Sondereffekt angeschobenen Vorjahreswert liegen. Interessant werde die Frage, ob die Jahresziele unangetastet blieben. Brand geht davon aus./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
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Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 21,14EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: James Brand
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18,50
Kursziel alt: 18,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Brand
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
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