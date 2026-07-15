OHB Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 15.07.2026

Die OHB Aktie ist bisher um -3,75 % auf 256,50€ gefallen. Das sind -10,00 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,72 %, geht es heute bei der OHB Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die OHB Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,50 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die OHB Aktie damit um -8,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +137,78 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,99 % 1 Monat -38,52 % 3 Monate -8,50 % 1 Jahr +260,51 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 15.07.2026, 13:08 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,36 Mrd. € wert.

Die Pläne für einen Raketenstart von einer schwimmenden Plattform weiten sich aus. Neben der Nordsee seien weitere mögliche Standorte für den Start im Gespräch, sagte Marco Fuchs, Chef des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB . "Da ist sicherlich der ganze …

Die Pläne für einen Raketenstart von einer schwimmenden Plattform weiten sich aus. Neben der Nordsee seien weitere mögliche Standorte für den Start im Gespräch, sagte Marco Fuchs, Chef des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB . "Da ist sicherlich der ganze …

So schlagen sich die Wettbewerber von OHB

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,55 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,29 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,69 %. Lockheed Martin legt um +0,29 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,43 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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