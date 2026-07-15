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    Besonders beachtet!

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    BASF Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 15.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BASF Aktie bisher Verluste von -3,72 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BASF Aktie.

    Besonders beachtet! - BASF Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 15.07.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

    BASF aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.07.2026

    Die BASF Aktie notiert aktuell bei 47,50 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,72 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,84  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,52 %, geht es heute bei der BASF Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten BASF Aktionäre einen Verlust von -7,95 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BASF Aktie damit um +4,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von BASF +10,46 % gewonnen.

    BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,46 %
    1 Monat -1,30 %
    3 Monate -7,95 %
    1 Jahr +14,98 %
    Stand: 15.07.2026, 13:08 Uhr

    Informationen zur BASF Aktie

    Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,57 Mrd. € wert.

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    Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BASF

    -3,63 %
    +4,46 %
    -1,30 %
    -7,95 %
    +14,98 %
    +8,62 %
    -27,54 %
    -31,09 %
    +8.869,81 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
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