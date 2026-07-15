BASF Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 15.07.2026

Die BASF Aktie notiert aktuell bei 47,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,72 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,84 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,52 %, geht es heute bei der BASF Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten BASF Aktionäre einen Verlust von -7,95 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BASF Aktie damit um +4,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von BASF +10,46 % gewonnen.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,46 % 1 Monat -1,30 % 3 Monate -7,95 % 1 Jahr +14,98 %

Informationen zur BASF Aktie

Stand: 15.07.2026, 13:08 Uhr

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,57 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von BASF

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,75 %. Arkema notiert im Minus, mit -2,38 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -3,40 %. Covestro verliert -0,17 % Dow notiert im Plus, mit +0,49 %.

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Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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