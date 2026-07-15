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    Besonders beachtet!

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    The Naga Group Aktie crasht -14,12 % - 15.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die The Naga Group Aktie bisher Verluste von -14,12 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Naga Group Aktie.

    Besonders beachtet! - The Naga Group Aktie crasht -14,12 % - 15.07.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    The Naga Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.07.2026

    Die The Naga Group Aktie notiert aktuell bei 2,9200 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -14,12 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,4800  entspricht. Die Talfahrt der The Naga Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,9200, mit einem Minus von -14,12 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von The Naga Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +62,98 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Naga Group Aktie damit um -16,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,19 % gewonnen.

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    The Naga Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,38 %
    1 Monat +23,35 %
    3 Monate +62,98 %
    1 Jahr -5,51 %
    Stand: 15.07.2026, 13:09 Uhr

    Informationen zur The Naga Group Aktie

    Es gibt 23 Mio. The Naga Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,97 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von The Naga Group

    flatexDEGIRO, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Coinbase notiert im Plus, mit +0,58 %.

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    Ob die The Naga Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Naga Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Naga Group

    -14,12 %
    -16,38 %
    +23,35 %
    +62,98 %
    -8,12 %
    ISIN:DE000A41YCM0WKN:A41YCM
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