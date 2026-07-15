The Naga Group Aktie crasht -14,12 % - 15.07.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von The Naga Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +62,98 % bestehen.

Die The Naga Group Aktie notiert aktuell bei 2,9200€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -14,12 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,4800 € entspricht. Die Talfahrt der The Naga Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,9200€, mit einem Minus von -14,12 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Naga Group Aktie damit um -16,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,19 % gewonnen.

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The Naga Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,38 % 1 Monat +23,35 % 3 Monate +62,98 % 1 Jahr -5,51 %

Informationen zur The Naga Group Aktie

Stand: 15.07.2026, 13:09 Uhr

Es gibt 23 Mio. The Naga Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,97 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von The Naga Group

flatexDEGIRO, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Coinbase notiert im Plus, mit +0,58 %.

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Ob die The Naga Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Naga Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.