In dem Bericht hieß es, die KI-Suchfunktionen von Google hätten die meisten getesteten KI-Sicherheitsstandards nicht erfüllt. Als Gründe wurden unzureichende Reaktionen auf Anfragen zu psychischen Krisen, Essstörungen, Drogenkonsum und Deepfake-bezogenen Themen genannt. Außerdem stellte sich heraus, dass die KI-Funktionen bei der Bearbeitung aller getesteten Hausaufgaben uneinheitliche und manchmal ungenaue Antworten lieferten. Common Sense Media erklärte, dass die KI-Übersicht und der KI-Modus für Nutzer unter 18 Jahren, auch auf von der Schule ausgegebenen Geräten, nicht deaktiviert werden können, und forderte Google auf, die Schutzmaßnahmen für jüngere Nutzer zu verstärken.

Die KI-Übersicht und der KI-Modus der Google-Suche von Alphabet stellen ein "inakzeptables Risiko" für Kinder und Jugendliche dar, da sie nicht zuverlässig oder genau genug sind, um als primäre Informationsquelle verwendet zu werden. Dies geht aus einem am Dienstag vom Youth AI Safety Institute von Common Sense Media veröffentlichten Bericht hervor.

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So wurde getestet: Das Youth AI Safety Institute führte zwischen dem 19. Mai und dem 1. Juli 2026 insgesamt 2.624 Testinteraktionen durch. Verwendet wurden von Google als minderjährig erkannte Konten für ein elfjähriges und ein 15-jähriges Kind mit aktiviertem SafeSearch. Zusätzlich überprüften die Forscher mehr als 2.100 von Google angeführte Quellen. Die Tests fanden allerdings ausschließlich in den USA statt. Ergebnisse für Deutschland oder andere Länder können daher abweichen. Besonders kritisch waren die Reaktionen auf psychische Krisen. Bei 214 Situationen, in denen nach Einschätzung der Tester professionelle Hilfe oder ein Krisenhinweis erforderlich gewesen wäre, reagierte die KI-Übersicht nur in 58 Prozent der Fälle angemessen. Der KI-Modus erreichte 77 Prozent. Bei indirekt formulierten Suizidgedanken sank die Trefferquote teilweise auf rund 50 Prozent. Zudem verwiesen beide Funktionen vereinzelt auf eine Essstörungs-Hotline, die bereits seit 2023 nicht mehr erreichbar ist.

Auch bei Drogenkonsum fielen die Antworten teilweise problematisch aus. In einzelnen Tests behandelte Google minderjährige Nutzer wie Erwachsene, gab Tipps gegen einen Kater oder reagierte positiv auf angekündigten Cannabiskonsum. Hinweise auf die besonderen Risiken für Minderjährige oder die Empfehlung, sich an einen Erwachsenen zu wenden, fehlten fast vollständig. Beim Thema Schule erledigte der KI-Modus alle 180 getesteten Hausaufgaben vollständig. Dazu gehörten Mathematikaufgaben und Aufsätze. Statt die Schüler durch Lösungswege zu führen, lieferte das System laut Bericht direkt einreichbare Ergebnisse. Eltern und Schulen können diese Funktionen derzeit nicht gezielt abschalten.

Die Genauigkeit war besser, aber nicht zuverlässig. Bei stabilen Fakten lagen die Systeme häufig zwischen 85 und 100 Prozent richtig. Bei aktuellen Ereignissen waren nur etwa drei Viertel der Antworten vollständig korrekt. Besonders problematisch: Falsche und erfundene Angaben wurden genauso selbstbewusst präsentiert wie richtige. Rund 29 Prozent der geprüften Quellen stammten zudem aus sozialen Netzwerken, Foren oder anderen Plattformen ohne redaktionelle Kontrolle.

Google widerspricht der Bewertung. Ein Sprecher bezeichnete die getesteten Suchanfragen als eng gefasst, mehrdeutig und konstruiert. Sie spiegelten nicht wider, wie Menschen die Google-Suche normalerweise verwendeten. Google erklärte außerdem, die Ergebnisse nicht reproduzieren zu können und bei relevanten Anfragen Krisenhilfen einzublenden. Common Sense Media entgegnet, gerade die wechselnden Antworten seien Teil des Problems: Bei sensiblen Themen dürfe die Sicherheit nicht davon abhängen, welche Antwort zufällig erzeugt werde.

Die Organisation fordert unter anderem abschaltbare KI-Funktionen für Eltern und Schulen, unterschiedliche Schutzstufen für Kinder und Jugendliche, standardisierte Krisenantworten sowie strengere Regeln für Hausaufgaben. Minderjährigenkonten und Schulkonten sollten die Funktionen nach Ansicht der Autoren zunächst nur nach ausdrücklicher Aktivierung erhalten. Common Sense Media wird auch von Unternehmen und Stiftungen aus der KI-Branche unterstützt, darunter Anthropic und die OpenAI Foundation. Die Organisation erklärt jedoch, dass Geldgeber keinerlei Einfluss auf Tests und Bewertungen hätten. Google finanziert das Institut derzeit nicht.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 312,9EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.

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