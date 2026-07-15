Aztec bohrt 1,08 g/t Au und 30,23 g/t Ag (1,63 g/t AuÄq) über 155,4 Meter und erweitert die Oxid-Gold-Silber-Zone auf dem Projekt Tombstone in Arizona

- Die Step-out-Bohrungen erweitern die Zone Contention mit einer Oxid-Au/Ag-Mineralisierung weiter entlang des Streichens und in der Tiefe

- Die Bohrlöcher TR26-20 bis TR26-30 haben mehrere mineralisierte Zonen durchteuft, darunter einen Abschnitt von 155,4 m mit durchschnittlich 1,08 g/t Au und 30,23 g/t Ag (1,63 g/t AuÄq) innerhalb von 198,1 m mit durchschnittlich 0,86 g/t Au und 24,52 g/t Ag (1,30 g/t AuÄq) auf dem Zielgebiet Contention und weitere Durchschneidungen in ersten Testbohrungen im Südwesten und Süden der Liegenschaft Tombstone

Vancouver, British Columbia – 15. Juli 2026 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) („Aztec“ oder das „Unternehmen“) gibt die Ergebnisse von 11 Bohrlöchern (TR26-20 bis TR26-30) aus dem Reverse-Circulation-Teil („RC“) des Bohrprogramms 2025–2026 auf der Liegenschaft Tombstone im Südosten von Arizona bekannt. Durch Step-out- und First-Pass-Bohrungen wurde die Mineralisierung westlich, südwestlich und südlich der zuvor gemeldeten Bohrlöcher erweitert, und Bohrungen auf dem zentralen Contention-Gebiet haben die breite Kontinuität der mineralisierten Zone bestätigt und die Oxidmineralisierung deutlich in die Tiefe ausgedehnt.

Der CEO von Aztec Minerals, Simon Dyakowski, erklärte: „Unser erweitertes Bohrprogramm belegt weiterhin ein bedeutendes Wachstum der oberflächennahen Oxid-Gold-Silber-Mineralisierungszone bei Tombstone. Wir untersuchen nun intensiv das Zielgebiet North End. Die Bohrungen auf der Zone Contention zeigen weiterhin durchweg starke Oxid-Gold- und Silbergehalte in geringen Tiefen. Die jüngsten Bohrungen im Rahmen des 21.000-Meter-Programms 2025–2026 konnten die Oxidmineralisierung auf Contention vertikal in die Tiefe deutlich erweitern und zudem neue Ziele auf Hard Up und Independence, unmittelbar westlich davon, sowie auf East Grand Central innerhalb der Liegenschaft identifizieren.“

Die Höhepunkte der für die Liegenschaft Tombstone gemeldeten RC-Bohrungen umfassen:

- Bohrloch TR26-30 durchteufte 198,1 m mit durchschnittlich 0,86 g/t Au und 24,52 g/t Ag (1,30 g/t AuÄq) von der Oberfläche bis 198,1 m, was etwa 98 % der Bohrlänge entspricht, darunter 155,4 m mit durchschnittlich 1,08 g/t Au und 30,23 g/t Ag (1,63 g/t AuÄq) ab 6,1 m, einschließlich 44,2 m mit einem Durchschnittsgehalt von 1,50 g/t Au und 60,51 g/t Ag (2,60 g/t AuÄq) ab 56,4 m sowie 6,1 m mit Durchschnittswerten von 9,54 g/t Au und 35,03 g/t Ag (10,18 g/t AuÄq) ab 121,9 m.

o TR26-30 wurde im zentralen Bereich der Grube Contention neben TR21-20 angelegt und unterhalb davon bei -70 bis zu einer Tiefe von 201,2 m fächerförmig vorangetrieben; sie befindet sich 45 m östlich von TR21-17 und reicht vertikal über 85 m tiefer als TR21-20. Die in Hornfels, hydrothermalen Brekzien und Quarziten vorkommende Mineralisierungszone, die von Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen durchzogen ist, belegt die Kontinuität der oxidierten Mineralisierung zwischen diesen Bohrlöchern und erweitert sie in diesem Abschnitt der Contention-Mineralisierung vertikal um 85 m in die Tiefe, wodurch sich die zuvor nachgewiesene Tiefe mehr als verdoppelt.

- Bohrloch TR26-21 auf dem Zielgebiet der Mine Independence durchteufte 18,3 m mit Durchschnittswerten von 0,05 g/t Au und 19,03 g/t Ag (0,39 g/t AuÄq) ab 18,3 m, einschl. 4,6 m mit 58,60 g/t Ag ab 19,8 m.

o Ebenfalls auf dem Gelände der Mine Independence durchteufte TR26-20 ab 51,8 m eine Zone von 21,3 m mit Durchschnittswerten von 0,08 g/t Au und 9,04 g/t Ag (0,24 g/t AuÄq), einschließlich eines 4,6 m langen Abschnitts mit 23,37 g/t Ag. Zusammen erstrecken sich diese Bohrlöcher bis zu etwa 300 m westlich der zuvor gemeldeten Bohrungen.

- Bohrloch TR26-28 wurde im südlichen Teil der Grube Contention, unmittelbar östlich der Grube Grand Central und 50 m östlich-südöstlich von TR25-32, angelegt. Es wurde mit einer Azimutrichtung von 196° und einer Neigung von -70° gebohrt, um die beobachtete Oberflächenmineralisierung zu untersuchen. Das Bohrloch durchteufte drei Zonen in den Quarziten und Hornfelsen, wobei die stärkste Zone 19,8 m mit durchschnittlich 0,20 g/t Au und 20,28 g/t Ag (0,57 g/t AuÄq) ab 199,6 m war, einschließlich 10,7 m mit durchschnittlich 0,34 g/t Au und 33,50 g/t Ag (0,95 g/t AuÄq) ab 208,7 m.

o Weiter oben und angrenzend in der Bohrung durchteufte TR26-28 ab 155,4 m 35,1 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,04 g/t Au und 5,33 g/t Ag (0,13 g/t AuÄq) sowie darunter bei 239,3 m 3,0 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,05 g/t Au und 4,1 g/t Ag (0,13 g/t AuÄq). Diese Mineralisierung könnte zu einer größeren Entdeckung auf der Ostseite der Zone Contention führen.

- Bohrloch TR26-23 auf dem Gebiet Hard Up im Südwesten durchteufte ab 16,8 m 22,9 m mit Durchschnittswerten von 0,13 g/t Au und 13,04 g/t Ag (0,37 g/t AuÄq).

- Bohrloch TR26-26 wurde im südlichen Teil der Grube Contention, unmittelbar östlich der Grube Grand Central und 100 m östlich-südöstlich von South Spoke, angelegt. Es wurde in einer Azimutrichtung von 276° und einer Neigung von -65° gebohrt, um die beobachtete Oberflächenmineralisierung zu untersuchen. Das Bohrloch durchteufte zwei Zonen in den Quarziten und dem Hornfels, wobei die stärkste Zone 10,6 m mit durchschnittlich 0,34 g/t Au und 19,36 g/t Ag (0,70 g/t AuÄq) ab 125,0 m umfasste. Weiter oben im Bohrloch durchteufte TR26-26 ab 13,7 m eine 4,5 m mächtige Zone mit Durchschnittswerten von 0,16 g/t Au und 18,2 g/t Ag (0,49 g/t AuÄq).

Das Unternehmen meldet zudem die ersten Untersuchungsergebnisse aus dem Kernbohrprogramm: die Kernbohrlöcher TC25-01, TC25-02, TC25-03 und TC25-04:

- Erste Ergebnisse des Kernbohrprogramms: Das Kernbohrloch TC25-03 ergab zwei Zonen mit CRD-Sulfidmineralisierung: 4,6 m mit Durchschnittswerten von 0,16 g/t AuÄq, 0,44 % Pb und 0,28 % Zn ab 379,5 m sowie 4,6 m mit Durchschnittswerten von 0,69 g/t AuÄq, 0,21 % Pb und 0,02 % Zn ab 545,6 m auf dem historischen CRD-Zielhorizont T-8. TC25-04 ergab 32,0 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,26 g/t AuÄq ab 336,8 m innerhalb der retrograden Skarnzone, einschließlich 3,0 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,58 % Pb und 35,50 g/t Ag (siehe Tabelle 1A).

Abbildung 1. Querschnitt des RC-Bohrlochs TR26-30 mit den Au- und Ag-Analyseergebnissen.

Abbildung 2. Lagekarte mit den Ansatzpunkten der Bohrlöcher der Bohrkampagne 2025/2026 auf dem Konzessionsgebiet Tombstone im Südosten von Arizona.

Die Bohrabschnitte können hier abgerufen werden:

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-20

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-21

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-22

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-23

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-24

Link zur Schnittansicht der Bohrlöcher TR26-26 & TR26-27

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-28

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-29

Link zur Schnittansicht von Bohrloch TR26-30

Link zur englischen Originalmeldung:

https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/oil-gas-and-energy/aztec-dr ...

Tabelle 1A: Aktuell gemeldete Bohrergebnisse

Bohrloch von (m) bis (m) Abschnitt (m)* Au (g/t) Ag (g/t) Auäq (g/t) Anmerkungen TR26-20 51,8 73,1 21,3 0,08 9,04 0,24 Mine Independence Einschl. 51,8 56,4 4,6 0,24 23,37 0,67 und 94,5 100,6 6,1 0,03 7,98 0,18 TR26-21 18,3 36,6 18,3 0,05 19,03 0,39 Mine Independence Einschl. 19,8 24,4 4,6 0,06 58,60 1,13 TR26-22 0,0 4,6 4,6 0,09 4,23 0,17 Mine Independence und 44,2 48,8 4,6 0,08 4,67 0,16 TR26-23 16,8 39,7 22,9 0,13 13,04 0,37 Hard Up und 59,4 64,0 4,6 0,04 3,73 0,10 und 147,8 150,8 3,0 0,12 1,70 0,15 TR26-24 12,2 19,8 7,6 0,06 15,46 0,34 Hard Up und 114,3 121,9 7,6 0,07 6,12 0,18 und 242,3 257,5 15,2 0,04 7,86 0,18 und 275,8 278,8 3,0 0,16 1,85 0,19 TR26-25 Keine Ergebnisse mit Werten von Interesse TR26-26 13,7 18,3 4,6 0,16 18,2 0,49 Ostseite der Grube Grand Central und 125,0 135,6 10,6 0,34 19,36 0,70 TR26-27 Keine Ergebnisse mit Werten von Interesse TR26-28 155,4 190,5 35,1 0,04 5,33 0,13 Ostseite der Grube Grand Central und 199,6 219,4 19,8 0,20 20,28 0,57 Einschl. 208,8 219,4 10,7 0,34 33,50 0,95 und 239,3 242,3 3,0 0,05 4,10 0,13 TR26-29 131,1 160,1 29,0 0,10 8,84 0,26 Ostseite des Gebiets Little Joe Einschl. 144,8 149,4 4,6 0,44 28,10 0,95 und 175,3 179,9 4,6 0,14 8,60 0,30 TR26-30 0,0 198,1 198,1 0,86 24,52 1,30 Abbaustätte von 112,8-114,3 m, keine Probe; 1,5 m aus dem Abschnitt ausgeschlossen Einschl. 6,1 161,5 155,4 1,08 30,23 1,63 Einschl. 24,4 41,2 16,8 1,51 58,04 2,56 Einschl. 56,4 100,6 44,2 1,50 60,51 2,60 Einschl. 121,9 128,0 6,1 9,54 35,03 10,18 Core TC25-01 256,0 268,2 12,2 0,01 4,70 0,10 Ziel South AMT TC25-02 341,7 344,7 3,0 0,03 10,60 0,23 Ziel South AMT TC25-03 183,5 193,6 10,1 0,16 12,72 0,39 Ziel North CRD und 202,7 207,3 4,6 0,08 5,57 0,18 und 213,4 225,6 12,2 0,04 14,20 0,30 und 379,5 384,1 4,6 0,06 5,5 0,16 CRD – 0,44 Pb, 0,28 Zn und 545,6 550,2 4,6 0,64 2,65 0,69 CRD-Zielhorizont T-8-0,21 Pb, 0,02 Zn TC25-04 303,3 309,4 6,1 0,04 3,93 0,11 Ziel South AMT und 317,0 323,1 6,1 0,03 4,53 0,12 und 336,8 368,8 32,0 0,08 9,96 0,26 0,15 Pb, 0,12 Zn Einschl. 338,3 341,3 3,0 0,53 35,50 1,18 0,58 Pb, 0,24 Zn und 393,2 399,3 6,1 0,09 8,25 0,24 und 495,3 498,3 3,0 0,13 8,55 0,29

Anmerkung 1: Die Gold- und Silberäquivalente werden anhand der Ausbeutequoten aus metallurgischen Untersuchungen von RC-Bohrpulpen durch Dritte, die am 21. Januar 2026 abgeschlossen wurden (81,5 % für Au und 75,9 % für Ag), sowie der Durchschnittspreise vom 1. Januar 2026 bis zum 1. Mai 2026 (4.817 US$/oz Au, 81,36 US$/oz Ag) berechnet, was einem Preisverhältnis von 59,2:1 entspricht. Bereinigt um die unterschiedlichen Metallausbeuten wurde für die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher ein Silber-Gold-Verhältnis von 55:1 zugrunde gelegt. Das Goldäquivalent wurde für den Zeitraum November 2025 bis Februar 2026 mit 70:1, für das Jahr 2025 vor November mit 90:1, für die Jahre 2023 und 2024 mit 80:1 und für das Jahr 2021 mit 70:1 angegeben.

Bohrprogramm 2025–2026

Die bisher im Rahmen des aktuellen Programms 2025–26 fertiggestellten 84 RC-Bohrlöcher sind in erster Linie Teil eines „Fächerrastermusters“, das auf der Zone Contention gebohrt wird. Die meisten RC-Bohrlöcher sind darauf ausgerichtet, Erweiterungen an den westlichen und östlichen Grenzen, die südlichen Ausläufer sowie den Bereich unterhalb der nach Norden verlaufenden Hauptzielzone Contention zu erproben, in der sich die historische Untertage- und Tagebaumine Contention befindet. Mehrere RC-Bohrlöcher untersuchten Ziele auf den Gebieten Westside und Hard Up an prognostizierten Schnittpunkten von Antiklinalen, Gängen und Spaltadern unter mineralisierten Aufschlüssen und historischen Schächten. Im Rahmen des Bohrprogramms wurden weiterhin in der Tiefe und horizontal durchgehend oxidierte und hämatitreiche, verkieselte hydrothermale Brekzien identifiziert, die aus Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und klastischen Sedimentfragmenten der Bisbee-Gruppe bestehen – typisch für das Material, das historisch auf der Mine Contention abgebaut wurde.

Durch die aktuellen Bohrungen konnten weitere Mineralisierungsarten abgegrenzt werden, darunter: Manganverdrängungsmineralisierungen in Kalksteinschichten und Skarn, Quarzadern, oxidierte Sulfidrelikte als Einsprengungen, Verkieselung von alterierten Hornfelsen, Quarz-Feldspat-Porphyre und hydrothermale Brekzien.

Die Hauptziele des Bohrprogramms 2025/2026 waren: Expansion der bekannten Mineralisierung, horizontal nach Westen, Norden und Süden, entlang des Einfallens über die in den Jahren 2020-24 von Aztec in der Grube Contention niedergebrachten Bohrlöcher hinaus, mit Stepouts zur Erweiterung der dort entdeckten oberflächennahen, mächtigen großflächigen Gold-Silber-Mineralisierung; die Prüfung der ersten tiefen CRD-Ziele durch Kernbohrungen und die Exploration neuer, im Gebiet Westside identifizierter Ziele durch erste Bohrungen. Die Bohrergebnisse zeigten, dass die Mineralisierung im Gebiet Contention weiterhin in der Tiefe offen ist und das Mineralisierungsvolumen expandiert.

Tabelle 1B: Im Jahr 2026 gemeldete Bohrergebnisse aus Tombstone

Bohrloch von (m) bis (m) Abschnitt (m)* Au (g/t) Ag (g/t) Auäq (g/t) Anmerkungen TR26-01 51,7 72,9 21,3 0,038 11,76 0,208 Abbaustätte von 71,4-73,0 m, keine Probe 86,6 110,9 24,3 0,039 13,37 0,230 Letzte vier Proben in Abbaustätte, keine Ausbeute TR26-02 0,0 19,8 19,8 0,136 12,62 0,316 54,7 60,8 6,1 0,088 13,67 0,284 91,2 100,3 9,1 0,094 5,65 0,175 130,7 147,4 16,7 0,076 2,76 0,115 TR26-03 147,4 161,1 13,7 0,069 3,73 0,122 167,2 177,8 10,6 0,103 7,21 0,206 193,0 205,2 12,2 0,149 8,7 0,273 TR26-04 53,2 63,8 10,6 0,057 8,17 0,173 147,4 161,1 13,7 0,040 4,16 0,1 168,7 188,5 19,8 0,220 13,75 0,416 TR26-05 16,7 36,5 19,8 0,223 8,78 0,358 60,8 73,0 12,2 0,117 3,85 0,172 80,6 130,7 50,2 0,112 4,90 0,182 136,8 158,1 21,3 0,117 11,44 0,280 165,7 174,8 9,1 0,086 4,65 0,152 182,4 217,4 35,0 0,119 5,95 0,204 231,0 255,3 24,3 0,091 3,6 0,142 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-06 31,9 47,1 15,2 0,124 4,06 0,182 62,3 69,9 7,6 0,223 11,66 0,390 88,2 120,1 31,9 0,159 3,86 0,214 130,7 158,1 27,4 0,057 29,22 0,474 202,2 261,5 59,3 0,104 4,96 0,175 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-07 50,2 162,6 112,4 0,479 12,64 0,659 Abbaustätte von 59,3 bis 62,3 m 173,2 185,4 12,2 0,127 8,11 0,243 221,9 238,6 16,7 0,049 7,49 0,156 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-08 121,6 129,2 7,6 0,576 8,4 0,696 TR26-09 35,0 45,6 10,6 0,069 9,06 0,199 53,2 59,3 6,1 0,181 13,1 0,367 158,1 164,1 6,1 0,041 7,37 0,147 TR26-10 PC 112,5 118,6 6,1 0,162 9,15 0,293 TR26-11 100,3 200,6 100,3 0,173 11,46 0,337 TR26-12 100,3 149,0 48,6 0,172 18,04 0,430 TR26-13 18,2 27,4 9,1 0,056 8,27 0,174 63,8 68,8 4,6 0,132 3,33 0,180 85,1 91,2 6,1 0,039 5,00 0,110 194,5 200,6 6,1 0,062 4,275 0,123 TR26-14 0,0 10,6 10,6 0,195 13,00 0,381 39,5 147,4 107,9 0,618 24,80 0,972 176,3 225,0 48,6 0,091 8,11 0,206 234,1 243,2 9,1 0,121 10,67 0,267 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-15 92,7 139,8 47,1 0,214 13,26 0,456 156,6 200,6 42,6 0,096 3,42 0,157 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-16 57,9 147,8 89,8 0,223 10,96 0,423 164,6 179,8 15,24 0,069 5,68 0,157 195,0 198,1 3,1 0,077 5,7 0,181 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-17 62,5 67,1 4,6 0,613 2,13 0,651 82,3 204,2 121,9 0,294 11,3 0,499 Bohrloch endet in Mineralisierung, Abbaustätten von111,2-114,3 m bzw. 118,9-121,9 m Einschl. 85,3 97,5 12,2 1,017 14,54 1,281 TR26-18 0,0 53,2 53,2 0,775 31,94 1,356 Einschl. 25,8 44,1 18,2 1,909 79,07 3,346 79,0 100,3 21,3 0,132 4,41 0,212 111,0 164,2 53,2 0,084 6,246 0,198 TR26-19 13,7 80,6 66,9 1,050 23,21 1,472 Einschl. 30,4 57,8 27,4 2,309 43,23 3,095 88,2 107,9 19,8 0,162 6,68 0,283 114,0 135,3 21,3 0,395 12,37 0,620 142,9 167,2 24,3 0,092 7,14 0,221 174,8 199,1 24,3 0,105 10,0 0,286 Bohrloch endet in Mineralisierung

Tabelle 2 – Koordinaten der Bohrlöcher 2026

Bohrloch UTM East UTM North Azimut Neigung Gesamttiefe (m) TR26-20 587987 3507387 84 -59 219,5 TR26-21 588038 3507523 106 -60 146,4 TR26-22 588034 3507523 43 -44 91,4 TR26-23 588160 3507618 118 -49 213,4 TR26-24 588111 3507690 108 -58 304,8 TR26-25 588291 3507364 101 -61 201,2 TR26-26 588803 3507311 276 -65 152,4 TR26-27 588804 3507311 282 -85 91,4 TR26-28 588797 3507403 196 -70 254,5 TR26-29 588856 3507549 272 -60 243,8 TR26-30 588817 3507812 104 -70 201,2 TC25-01 588540 3507253 90 -64 373,4 TC25-02 588716 3507534 125 -60 348,4 TC25-03 588661 3508034 75 -83 691,0 TC25-04 588856 3507422 123 -75 831,5 TC26-05 588637 3508076 88 -82 700,1

Link zur englischen Originalmeldung:

https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/oil-gas-and-energy/aztec-dr ...

Die fortlaufend erfolgreichen Bohrungen im Gebiet der Grube Contention sind auf Aztecs 3D-Geo- und Untergrundmodell zurückzuführen, das zur Unterstützung einer möglichen Erweiterung des Systems Contention erarbeitet wurde. Das System Contention muss noch in seiner Gesamtheit definiert werden und markiert das Zusammentreffen anderer mineralisierter Zonen wie der Westside Anticline.

Bohrproben werden alle 1,52 Meter aus RC-Fragmenten und alle 1,5 Meter aus Sägematerial der Kernbohrlöcher genommen. Die Proben werden durch Bureau Veritas auf Gold geprüft, mit einer 30-Gramm-Probe unter Verwendung der Methode FA430, gefolgt von MA300. Bureau Veritas ist unabhängig vom Unternehmen und von der qualifizierten Person. Überschreitungen der Grenzwerte werden mit MA370 oder FA530 analysiert. Das Unternehmen setzt bei seinen Explorationsprobenahmeprogrammen standardmäßig Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren als Teil seiner Probenahme-, Analyse- und Bewertungsverfahren ein. Die Proben und ihre Entnahme werden durch ein branchenübliches QA/QC-Programm kontrolliert, das alle Bohrlöcher mit zertifizierten Leerproben, Standards und Duplikaten umfasst. Die Proben werden regelmäßig zur geochemischen Analyse in das Labor Bureau Veritas Minerals in Hermosillo, Mexiko, gebracht. Die QA/QC für die Bohrprogramme wurde bewertet und für gut befunden.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Aztec Minerals hält eine 85%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

Das Hauptziel der derzeitigen Bohrungen ist die weitere Prüfung der oberflächennahen, großflächigen, potenziell haufenlaugungsfähigen, mesothermalen Gold-Silber-Oxidmineralisierung neben und unter der früher aktiven Grube Contention durch Stepout-Bohrungen. Künftige Bohrungen sollen auf die weitere Untersuchung der Ergebnisse des derzeitigen Programms ausgerichtet werden. Die mögliche Zieldefinition könnte Erweiterungen der oberflächennahen Oxidmineralisierung entlang des Streichens und Einfallens umfassen und diesen Trends tiefer in die Sulfidzone folgen, da in der Vergangenheit bedeutende Produktion in Tiefen von 300 Metern erfolgte*2.

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten mesothermalen Silber-Gold-Stringer-Lodes, hydrothermalen Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen und 250.000 Unzen Gold geschätzt. *2

Die Geologie des Distrikts besteht aus einer Mischung aus oberflächennahen, oxidierten Au-Ag- und Basismetall-Lagerstätten, die mit CRD und Skarn in Verbindung stehen und sich in gefalteten und geschobenen Sedimenten, Intrusivgängen und Erzgängen befinden, sowie den wenig erkundeten Sulfid-Varianten, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels befinden.

Die Wirtsgesteine der Mineralisierung sind vorwiegend die klastischen Sedimente des untersten Teils der Formation Bisbee aus der Kreidezeit. In einer Tiefe zwischen 50 und 300 m wird die Bisbee-Formation von einer etwa zwei Kilometer mächtigen Abfolge derselben paläozoischen Karbonatformationen unterlagert, die auch die Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Hermosa-Taylor von South32 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen.

Aztec ist der Ansicht, dass die historischen Silberminen bei Tombstone mit einem viel größeren mesothermischen System mit CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probennahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermaler und CRD-Mineralisierung ist.

Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Projekts Tombstone

- Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (46) und nicht patentierten (73) Schürfrechten (833,25 Hektar bzw. 2.058,1 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst und über eine ausgezeichnete Infrastruktur, eine nahegelegene Stadt, Straßenanbindung, umfassende Versorgungsdienstleistungen sowie Wasser und Strom verfügt.

- Die historische Silberregion*2 produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang-, CRD- und Brekzien-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.

- Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020-26 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame, oberflächennahe, oxidierte Au-Ag-Mineralisierung mit großen Tonnagen aufweist, die in alle Richtungen offen ist.

- Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Krater-Ringstruktur durchschneiden.

*Aztec hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Aztec ist im Besitz der historischen Bohrprotokolle, Karten und Berichte, verfügt jedoch nicht über Informationen zu den Qualitätssicherungs- oder Qualitätskontrollmaßnahmen, die im Zusammenhang mit diesen historischen Explorationsergebnissen durchgeführt wurden.

Quellennachweis:

1 – “Zonge International, AMT Survey, Tombstone Project, Cochise County, AZ, Data Acquisition and Processing Report, Prepared for Aztec Minerals, 18 May 2020, Zonge Job #20013”

2 – Greeley, Michael N., “A Brief History and Review of Ore Grades and Production in the Tombstone Mining District with Emphasis on the Contention Mine Area”, Juni 1984

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Allen David Heyl, B.Sc., CPG – AIPG No. 11277, VP Exploration von Aztec, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Heyl leitet die Explorationsprogramme in Tombstone. Herr Heyl hat die Daten überprüft, einschließlich einer Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden, die den hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

„Simon Dyakowski“

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals – Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

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