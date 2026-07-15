Revival Gold durchteuft im Projekt Mercur in Utah 1,65 g/t Gold auf 30,5 Meter & 0,92 g/t Gold auf 30,5 Meter

Toronto, ON / 15. Juli 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die ersten Ergebnisse sowie ein Update aus dem diesjährigen Bohrprogramm im unternehmenseigenen Goldprojekt Mercur („Mercur“ oder das „Projekt“) im US-Bundesstaat Utah bekannt zu geben.

Highlights

- Revival Gold hat im Rahmen des in diesem Jahr geplanten Bohrprogramms mit 18.000 Metern Bohrlänge bereits 7.400 Meter in 74 Bohrlöchern absolviert.

- Die Ergebnisse aus den ersten 13 Bohrungen (RM26-182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 197 und 204), die in den Zonen South Mercur und Main Mercur mittels RC-Bohrungen („RC“) abgeteuft wurden (siehe Abbildungen 1 und 2), liegen nun vor und ergaben unter anderem:

o 1,65 Gramm Gold pro Tonne („g/t“) auf 30,5 Metern Mächtigkeit1 in einer Lochtiefe von 128 Metern in Loch RM26-204

o 0,92 g/t Gold auf 30,5 Metern Mächtigkeit1 in einer Lochtiefe von 145 Metern in Loch RM26-183

Anmerkung: 1Die wahre Mächtigkeit wurde in allen Löchern auf eine Bohrmächtigkeit von 65-100 % geschätzt.

- Die Ergebnisse bei South Mercur deuten darauf hin, dass sich die Zonen mit potenziell laugbarem Material unterhalb des geplanten und in der wirtschaftlichen Erstbewertung für Mercur angedachten Tagebaubetriebs fortsetzen (siehe „Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report on the Mercur Gold Project, Tooele & Utah Counties, Utah, USA“, erstellt von Kappes, Cassidy & Associates und RESPEC Company LLC und datiert mit 2. Mai 2025).

- Derzeit finden Bohrungen bei Main Mercur mit zwei RC-Bohrgeräten statt. Der Fokus liegt hier auf der Umwandlung, Erweiterung und technischen Planung der Mineralressourcen. Zwei zusätzliche Bohrgeräte sollen noch in diesem Sommer angeliefert werden.

„Revival Gold hat bereits mehr als ein Drittel des für dieses Jahr geplanten Bohrprogramms bei Mercur abgeschlossen. Die Ergebnisse in der Zone South Mercur liefern den Nachweis für einige der höchsten Erzgehalte des Projekts und deuten auf die Möglichkeit einer Erweiterung bei haufenlaugbarem Material unterhalb des in der PEA vorgeschlagenen Tagebaubetriebs hin“, erläutert President und CEO Hugh Agro.

„Gleichzeitig bauen wir die Betriebsanlagen vor Ort weiter aus, errichten Straßen und stocken unser Personal auf. Unser Team, das bei Mercur im Einsatz ist, trifft bereits Vorbereitungen, um die Anzahl der Bohranlagen im Laufe dieses Sommers auf vier zu verdoppeln“, fügt Agro hinzu.

Im Projekt Mercur sind in diesem Jahr rund 8.500 Meter Infill-Bohrungen nach dem Lufthebeverfahren geplant, um die vermuteten Mineralressourcen in die Kategorien der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen umzuwandeln. Diese sollen dann in eine vorläufige Machbarkeitsstudie („PFS“) einfließen, deren Abschluss für Ende des ersten Quartals 2027 geplant ist.

Des Weiteren sind im Projekt Mercur 2.500 Meter RC-Bohrungen, 1.200 Meter Kernbohrungen und 600 Meter Schneckenbohrungen geplant, um entsprechende Möglichkeiten für eine Ressourcenerweiterung zu sondieren. Für die geotechnischen und hydrologischen Bohrungen bzw. „Condemnation“-Bohrungen (Oberflächenbohrungen zur Lokalisierung einer wenig aussichtsreichen Zone, die dann als Abraumhalde dient) dürften zusätzlich 5.200 Meter RC-, Kern- und Schneckenbohrungen benötigt werden.

Abbildungen 1 und 2 beschreiben die Bohrlochstandorte. Die detaillierten Bohrergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

Abbildung 1: Karte mit Bohrplan für South Mercur

Abbildung 2: Karte mit Bohrplan für Main Mercur

Tabelle 1: Detaillierte Bohrergebnisse

Bohrloch-Nr. Gebiet Anmerkung Azimut (Grad) Neigung (Grad) von (m) bis (m) Erbohrte Mächtigkeit1 (m) Brandprobe Goldgehalt (g/t) 3,4 AuCN/AuFA Verhältnis (%)2 RM26-182 Mercur Hill Das Ziel knapp verfehlt 10 -75 0 Nicht analysiert RM26-183 South Mercur 60 -70 106,7 134,1 27,4 0,69 68 144,8 175,3 30,5 0,92 93 175,3 192,0 16,8 0,76 18 RM26-184 South Mercur 70 -55 222,5 233,2 10,7 0,83 85 RM26-186 South Mercur 220 -50 16,8 33,5 16,8 0,28 93 RM26-187 South Mercur 0 -50 3,0 19,8 16,8 0,25 85 RM26-188 South Mercur 230 -50 3,0 15,2 12,2 0,23 87 RM26-189 South Mercur 195 -75 85,3 91,4 6,1 2,44 97 97,5 106,7 9,1 0,26 89 111,3 120,4 9,1 0,73 99 RM26-190 Mercur Hill Mineralisierte Verfüllung 270 -65 4,6 30,5 25,9 0,26 43 73,2 83,8 10,7 1,40 96 RM26-194 South Mercur 40 -70 50,3 61,0 10,7 1,89 98 RM26-195 South Mercur untertägige Grubenbaue 35 -65 108,2 112,8 4,6 Mangelhafte Probenqualität 112,8 118,9 6,1 0,23 27 140,2 158,5 18,3 0,65 92 RM26-196 Sacramento 245 -55 19,8 41,1 21,3 0,39 84 RM26-197 Mercur Hill Das Ziel knapp verfehlt 270 -75 0,0 Nicht analysiert RM26-204 South Mercur 30 -70 128,0 158,5 30,5 1,65 76 158,5 169,2 10,7 1,61 14

Anmerkungen:

1 Die wahre Mächtigkeit aller Bohrlöcher wird auf 60 bis 95 % der Bohrlänge geschätzt. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

2 AuCN/AuFA ist das Verhältnis von cyanidlöslichem Gold zu Gesamtgold in der Brandprobe und liefert einen Hinweis auf die potenzielle Ausbeute bei der Haufenlaugung des beprobten Materials.

3 Mineralisierte Abschnitte werden auf der Basis eines Cutoff-Gehalts von 0,17 g/t berechnet, wobei bis zu zwei Abschnitte mit interner Verdünnung berücksichtigt werden.

4 Nicht gewonnene und nicht untersuchte Abschnitte erhalten für die Berechnung der Abschnitte den Wert 0.

Programm zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt analysiert und alle Abweichungen untersucht. Die Proben werden an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Elko, Nevada, geschickt. Die Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno, Nevada, oder Vancouver, British Columbia, durchgeführt, und die geochemischen Multi-Element-Analysen erfolgen im Labor von ALS Minerals in Vancouver, British Columbia. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldgehalte werden anhand von Bohrklein aus Reverse-Circulation-Bohrungen mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA23) bestimmt. Bei Proben, die laut Brandprobe mehr als 100 ppb Au enthalten, wird der Goldgehalt zusätzlich durch Zyanidlaugung mit anschließender AAS-Analyse an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA13) bestimmt. Geochemische Multi-Element-Analysen werden an Mischproben aus ausgewählten Bohrungen unter Verwendung der ME-MS-41-Methode durchgeführt.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) und Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, und Herrn Dan Pace, RM SME, einem QP und Chief Geologist des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist einer der größten Entwickler für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „RVG“ und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel „RVLGF“. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein amerikanisches Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

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Die Revival Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 0,449EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.

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