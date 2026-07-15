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    Horizon Petroleum schließt überzeichnete zusätzliche Wandelschuldverschreibungsfinanzierung in Höhe von 541.000 $ ab

    Horizon Petroleum schließt überzeichnete zusätzliche Wandelschuldverschreibungsfinanzierung in Höhe von 541.000 $ ab

    Calgary, Alberta – 15. Juli 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) („Horizon“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange sein überzeichnetes Angebot von besicherten Wandelschuldverschreibungseinheiten („besicherte Wandelschuldverschreibungseinheiten“) des Unternehmens zu einem Preis von 1.000 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 541.000 $ erzielt hat. Das Unternehmen hat 2.705.000 Einheiten ausgegeben.

     

    Die Schuldverschreibungen werden ab dem jeweiligen Ausgabedatum mit 7 % pro Jahr bis zu jenem Datum verzinst, das 36 Monate auf den Abschlussstichtag folgt (das „Fälligkeitsdatum“). Der Nennbetrag der Schuldverschreibungen kann nach Ermessen des Inhabers jederzeit vor Geschäftsschluss am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum zu einem Wandlungspreis von 0,20 $ pro Einheit (der „Wandlungspreis“) in Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) umgewandelt werden, vorbehaltlich von Anpassungen bei bestimmten Ereignissen.

     

    Jede Einheit besteht aus: (i) einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“); und (ii) einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant kann bis zum Ablauf von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum der Schuldverschreibungsfinanzierung ausgeübt werden, um eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ pro Stammaktie zu erwerben, vorbehaltlich von Anpassungen bei bestimmten Ereignissen.

     

    Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen in Form von 37.870 $ in bar sowie 189.350 Vermittler-Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Warrant, die am 14. Juli 2028 verfallen.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für den Abschluss der Aufwältigungsarbeiten (Workover) und der Produktionstests an der Gasbohrung Lachowice 7, die Erfüllung der Arbeitsprogrammverpflichtungen auf der Konzession Cieszyn sowie die Bereitstellung von Working Capital für allgemeine Unternehmenszwecke in Polen und in Kanada zu verwenden.

     

    Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der bei deren Ausübung auszugebenden Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Datum dieser Pressemitteilung abläuft.

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