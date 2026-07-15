AKTIEN IM FOKUS 2
BASF zieht Chemiebranche mit nach unten
- BASF, Wacker Chemie und Lanxess deutlich unter Druck
- Evonik minus 2,8 Prozent und Fuchs minus 2,2 Prozent
- Ebitda-Mittelwert 2026 bei 7,3 Mrd entspricht Konsens
(neu: Kurse aktualisiert, weitere Branchenwerte ergänzt.)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit den Kursverlusten der BASF -Aktie sind auch andere deutsche Aktien aus dem Sektor unter Druck geraten. Während BASF am Mittag um 3,6 Prozent fielen, verloren auch Wacker Chemie 3,8 Prozent und Lanxess 4,2 Prozent. Anteilsscheine von Evonik gaben um 2,8 Prozent nach und Fuchs um 2,2 Prozent.
Ein Händler wies darauf hin, dass sich der Mittelwert des neuen Zielkorridors von BASF für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 mit 7,3 Milliarden Euro mit der Konsensschätzung am Markt decke. Mit Blick voraus könne sich allerdings die Nachfrage in einigen Segmenten abschwächen. Ein steigender Wettbewerbsdruck könne sich zudem negativ auf die Margen auswirken./bek/men
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,59 % und einem Kurs von 47,56 auf Tradegate (15. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,46 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -7,44 %/+28,33 % bedeutet.
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