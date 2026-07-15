BASF zieht Chemiebranche mit nach unten

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,59 % und einem Kurs von 47,56 auf Tradegate (15. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,46 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -7,44 %/+28,33 % bedeutet.