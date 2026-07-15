Mehr Bundesliga im Free-TV
RTL zeigt Leipzig gegen Gladbach
- RTL zeigt Eröffnungsspiel Leipzig gegen Mönchengladbach
- Rocco Reitz trifft beim Saisonauftakt auf Gladbach
- Sat.1 zeigt Bayern gegen Stuttgart frei empfangbar
KÖLN/LEIPZIG (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison zeigt RTL am 29. August die Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr) im Free-TV. Nach der Übernahme des Bezahlsenders Senders Sky, der alle Freitag- und Samstagsspiele der Bundesliga live überträgt, hatte der Kölner Sender bereits angekündigt, "so viele Spiele wie nie zuvor im frei empfangbaren Fernsehen" zu zeigen.
Das Duell erhält sportlich auch durch den Wechsel von Rocco Reitz nach Leipzig Brisanz. Der Mittelfeldspieler trifft zum Saisonauftakt auf seinen langjährigen Ex-Club aus Mönchengladbach. Für den neuen Leipzig-Coach Martín Demichelis wird es die erste Bundesliga-Partie unter seiner Leitung.
Auch das Eröffnungsspiel der 64. Bundesliga-Saison ist für Fußballfans frei empfangbar zu sehen. Neben Sky überträgt Sat.1 die Partie zwischen dem deutschen Meister FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am 28. August (20.30 Uhr) live im Free-TV. Die Samstagskonferenz sowie die Sonntagsspiele im Fußball-Oberhaus laufen wie bereits in der vergangenen Saison weiter beim Streamingdienst DAZN./jgl/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 30,95 auf Tradegate (15. Juli 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.
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Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -3,07 %/+19,55 % bedeutet.
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Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
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Die 15% Quellensteuer aus Luxemburg wird zu 100% angerechnet.....bisheriger Rechtsstand in Deutschland...bei Aktie RTL
Hallo Roberto24,
Meine Glaskugel sagt etwas komplett anderes.