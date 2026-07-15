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    EU und Ukraine schließen Drohnen-Deal

    Für Sie zusammengefasst
    • EU und Ukraine gemeinsame Produktion von Drohnen
    • Ukraine liefert einsatzerprobtes Drohnenwissen
    • Europa stellt Technologie und sichere Produktionsorte
    EU und Ukraine schließen Drohnen-Deal
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KIEW (dpa-AFX) - Die EU und die Ukraine schließen eine neue Partnerschaft zur gemeinsamen Produktion von Drohnen. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Kiew ankündigte, geht es darum, Stärken miteinander zu verbinden. Das Wissen, das die Ukraine über den Einsatz von Drohnen- und Drohnenabwehrsystemen erworben habe, sei wahrhaft einzigartig, sagte sie. Europa verfüge hingegen über enorme technologische und industrielle Kapazitäten und habe sichere und geschützte Produktionsstandorte, die zur Ausweitung der Fertigung beitragen könnten.

    "Die Ereignisse hier und in anderen Teilen der Welt haben uns gezeigt, wie wichtig es für unsere Sicherheit ist, einsatzerprobte Drohnensysteme schnell und in großer Stückzahl bereitstellen zu können", sagte sie mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Iran. Ziel des "Drohnen-Deals" sei es, die nötigen Impulse zu geben, um Investitionen und Produktion entscheidend zu steigern./aha/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 962,5 auf Tradegate (15. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -15,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 44,26 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.591,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +34,80 %/+107,38 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Ursachen der jüngsten Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall: Vertragsrisiken (F126-Storno), das Abklingen der einfachen Rüstungsrallye, Anlegerfokus auf Auslieferungsgeschwindigkeit, margenträchtige Technologie, Vorleistungen und bereits eingepreistes Wachstum, US-getriebene Volatilität durch Social‑Media-Äußerungen sowie operative News zu Logistikschulungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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