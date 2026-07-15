EU und Ukraine schließen Drohnen-Deal

Mal ehrlich machen: Die Ignorierfunktion in der Rheinmetallgruppe





Es gibt ein interessantes Phänomen bei der Ignorierfunktion. Eigentlich soll diese Funktion für Ruhe sorgen. Man blendet damit bestimmte Autoren und deren Beiträge aus. Manche ignorierte Mitglieder nutzen das leider schamlos als Freifahrtschein für ihre eigene Stimmungsmache.





​Die Taktik ist durchschaubar. Sobald man einen permanent negativen Dauerkritiker ignoriert, klinkt sich dieser gezielt unter die eigenen Beiträge ein. Dort verbreitet der Nörgler dann ungestört negatives Zeug. Als Ersteller seines Beitrags selbst merkt man das oft gar nicht, bis andere einen darauf hinweisen.





​Wehrt man sich dann, wird der Spieß sofort umgedreht. Dann macht sich der Nörgler lustig, dass das Ignorieren angeblich nicht klappt. Das ist eine Verdrehung der Tatsachen. Es geht dabei null um Fakten zu Rheinmetall, sondern nur um Provokation. Da der Nörgler im aktuellen Fall diese Masche schon öfter in anderen Gruppen abgezogen hat, hilft nur, diese Taktik einmal offen anzusprechen. Ich habe hierzu eindeutige Screenshots, die ich aber aus eventuellen Moderationsgründen hier nicht zeigen werde. Seine Masche ist nicht neu. Sie ist aber herausfordernd und nervend für Mitglieder, die hier einen ehrlichen Austausch wünschen.





Manche erinnern sich vielleicht noch an meinen Versuch, hier eine eigene Gruppe zu gründen. Damals war Rheinmetall fälschlicherweise hier noch im MDAX geführt. Leider sperrte die Moderation damals sofort diese neue Initiative. Ich habe nach der Sperrung angeregt, Rheinmetall endlich bei WO in den DAX überzusiedeln. Das ist dann auch nach ein paar Tagen geschehen. Heute wäre eine sachliche Gruppe zwar theoretisch möglich, aber ein echtes Aussperren von dieser Art Nervensägen erlaubt das System leider nicht. Kritik ist gut, wenn diese konstruktiv und im vernünftigen Rahmen passiert.





​Ihr könnt gerne betreffende Personen einmal im Postingfilter scannen und nachlesen, was damals bei denen ablief. Ihr werdet euch wundern, wie sich die Zeilen und die Masche der Nörgler wiederholen. Ich selbst habe mich nach diesem Einblick in die Vergangenheit der Nörgler hier zunehmend zurückgezogen und mehr mitgelesen. Dieser Beitrag dient nur als Hinweis und der Aufklärung, da ich selbst über Monate von dem Beschuss der Dauernörgler in negativer Art betroffen war.





​Genau das ist mir passiert und passiert aktuell auch anderen, wie man hier gerade sehr gut lesen kann.





​In diesem Sinne sende ich in Abständen lieber mal ein Satirebild, denn darin kann ich mich belustigend besser ausdrücken.





Einen sonnigen Tag.



