EU und Ukraine schließen Drohnen-Deal
- EU und Ukraine gemeinsame Produktion von Drohnen
- Ukraine liefert einsatzerprobtes Drohnenwissen
- Europa stellt Technologie und sichere Produktionsorte
KIEW (dpa-AFX) - Die EU und die Ukraine schließen eine neue Partnerschaft zur gemeinsamen Produktion von Drohnen. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Kiew ankündigte, geht es darum, Stärken miteinander zu verbinden. Das Wissen, das die Ukraine über den Einsatz von Drohnen- und Drohnenabwehrsystemen erworben habe, sei wahrhaft einzigartig, sagte sie. Europa verfüge hingegen über enorme technologische und industrielle Kapazitäten und habe sichere und geschützte Produktionsstandorte, die zur Ausweitung der Fertigung beitragen könnten.
"Die Ereignisse hier und in anderen Teilen der Welt haben uns gezeigt, wie wichtig es für unsere Sicherheit ist, einsatzerprobte Drohnensysteme schnell und in großer Stückzahl bereitstellen zu können", sagte sie mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Iran. Ziel des "Drohnen-Deals" sei es, die nötigen Impulse zu geben, um Investitionen und Produktion entscheidend zu steigern./aha/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 962,5 auf Tradegate (15. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -15,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 44,26 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.591,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +34,80 %/+107,38 % bedeutet.
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Mal ehrlich machen: Die Ignorierfunktion in der Rheinmetallgruppe
Und genau deshalb habe ich beide „Experten“ auf ignorieren gesetzt.
Statt über Zahlen, Fakten und neue Entwicklungen zu diskutieren, versuchen einige ständig, andere zu belehren oder immer wieder die gleichen negativen Schlagzeilen hervorzuholen. Das F126-Thema wurde hier inzwischen unzählige Male durchgekaut. Jeder kennt die Auswirkungen – ständig dieselben Beiträge bringen die Diskussion nicht weiter. Gleichzeitig sollte man aber auch nicht ausblenden, dass Rheinmetall weiterhin volle Auftragsbücher, einen hohen Auftragsbestand und neue Projekte vorweisen kann. (Rheinmetall￼)
Gerade manche User – beispielsweise Sebaldo und einige andere – scheinen fast ausschließlich die negativen Aspekte hervorzuheben. Das wirkt auf Dauer eher wie Stimmungsmache als wie eine ausgewogene Diskussion.
Lasst uns doch wieder zu dem zurückkehren, was dieses Forum einmal ausgemacht hat: Beiträge mit Daten, Fakten und Quellen. Meinungen sind völlig in Ordnung – aber bitte klar als Meinungen kennzeichnen und nicht als Tatsachen darstellen oder Wunschkurse als Realität verkaufen.
Davon hätten am Ende alle mehr – Long-Investoren, Trader und auch Kritiker.