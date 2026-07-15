BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals habe die Erwartungen und Ziele klar getoppt, schrieb David Dai am Mittwoch nach Zahlen und Rücksprache mit den Niederländern. Die Margen seien ebenfalls sehr solide gewesen. Den Ausblick auf das dritte Quartal hält der Experte für stark. Der Mittelpunkt der erneut aufgestockten Umsatzzielspanne für 2026 liege um 12 Prozent über dem Konsens. Dai hob im Zusammenhang mit den aufgestockten Kapazitätsplänen für 2027 und 2028 die immer bessere Berechenbarkeit des Geschäfts hervor. Die Akzeptanz für die neue HNA-Generation in der EUV-Lithografie steige./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 10:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 10:27 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 1.617EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2300

Kursziel alt: 2300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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