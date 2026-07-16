KI-Durchbruch in China: Apple greift jetzt Huawei und Xiaomi an

Apple erhält in China grünes Licht für Apple Intelligence. Alibaba liefert Qwen, doch Starttermin und Funktionsumfang bleiben offen.

Die in Apple integrierte Software für künstliche Intelligenz hat die Freigabe zur Registrierung der geräteseitigen generativen KI in China erhalten, teilte die Cyberspace Administration of China am Mittwoch auf ihrer Website mit. Apples Freigabe zur Registrierung wurde in eine Liste von sechs weiteren zugelassenen Bewerbern aufgenommen, darunter Huawei und Xiaomi. Laut einem Bericht von Bloomberg, der sich auf einen Sprecher von Alibaba beruft, integriert Apple die KI-Software Qwen von Alibaba in chinesische iPhones, iPads und Mac-Betriebssysteme. Die Genehmigung werde Apple dabei helfen, die Apple Intelligence-Funktionssuite in China einzuführen, hieß es in dem Bericht. Apple Intelligence wurde über die chinesische Gesellschaft Apple Technology Development (Shanghai) registriert. Als Einsatzbereich nennt die Behörde zunächst Apple-Smartphones. Die Eintragung erfolgte bereits am 8. Juli. Gleichzeitig wurden sechs weitere Systeme zugelassen: Modelle von Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi und Samsung sowie ein gemeinsam mit ByteDance entwickeltes Nubia-Doubao-Smartphone von ZTE. Alibaba bestätigte gegenüber Reuters, dass sein Sprachmodell Qwen in die chinesische Version von Apple Intelligence integriert wird. Die Zusammenarbeit umfasst demnach iOS, iPadOS, macOS und visionOS. Apple arbeitet daneben auch mit Baidu an KI-Funktionen für chinesische Nutzer. Wie die Aufgaben zwischen Alibaba und Baidu genau aufgeteilt werden, ist bislang nicht öffentlich erklärt worden.