China gibt grünes Licht
KI-Durchbruch in China: Apple greift jetzt Huawei und Xiaomi an
Apple erhält in China grünes Licht für Apple Intelligence. Alibaba liefert Qwen, doch Starttermin und Funktionsumfang bleiben offen.
- China genehmigt Registrierung von Apple Intelligence
- Alibaba Qwen integriert Start und Umfang weiter offen
- Registrierung bedeutet nicht sofortige Freischaltung
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Die in Apple integrierte Software für künstliche Intelligenz hat die Freigabe zur Registrierung der geräteseitigen generativen KI in China erhalten, teilte die Cyberspace Administration of China am Mittwoch auf ihrer Website mit. Apples Freigabe zur Registrierung wurde in eine Liste von sechs weiteren zugelassenen Bewerbern aufgenommen, darunter Huawei und Xiaomi. Laut einem Bericht von Bloomberg, der sich auf einen Sprecher von Alibaba beruft, integriert Apple die KI-Software Qwen von Alibaba in chinesische iPhones, iPads und Mac-Betriebssysteme. Die Genehmigung werde Apple dabei helfen, die Apple Intelligence-Funktionssuite in China einzuführen, hieß es in dem Bericht.
Apple Intelligence wurde über die chinesische Gesellschaft Apple Technology Development (Shanghai) registriert. Als Einsatzbereich nennt die Behörde zunächst Apple-Smartphones. Die Eintragung erfolgte bereits am 8. Juli. Gleichzeitig wurden sechs weitere Systeme zugelassen: Modelle von Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi und Samsung sowie ein gemeinsam mit ByteDance entwickeltes Nubia-Doubao-Smartphone von ZTE. Alibaba bestätigte gegenüber Reuters, dass sein Sprachmodell Qwen in die chinesische Version von Apple Intelligence integriert wird. Die Zusammenarbeit umfasst demnach iOS, iPadOS, macOS und visionOS. Apple arbeitet daneben auch mit Baidu an KI-Funktionen für chinesische Nutzer. Wie die Aufgaben zwischen Alibaba und Baidu genau aufgeteilt werden, ist bislang nicht öffentlich erklärt worden.
Damit dürfte sich die chinesische Version deutlich von Apple Intelligence in anderen Märkten unterscheiden. Außerhalb Chinas kombiniert Apple eigene Modelle mit ChatGPT von OpenAI. In China sind für öffentlich angebotene generative KI-Dienste dagegen lokale Registrierung und die Einhaltung der chinesischen Inhaltsvorgaben erforderlich. Apple setzt daher auf heimische Partner. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannten weder die chinesische Behörde noch Apple. Auf der offiziellen chinesischen Supportseite steht weiterhin, dass Apple Intelligence auf in Festlandchina gekauften Geräten derzeit nicht funktioniert. Apple weist dort allerdings ausdrücklich darauf hin, dass bereits verkaufte kompatible Geräte nach dem offiziellen Start nachträglich aktiviert werden können.
Die Registrierung bedeutet daher noch nicht, dass die Funktionen sofort auf allen Geräten freigeschaltet werden. Wahrscheinlich ist ein Start über ein Softwareupdate oder eine serverseitige Aktivierung. Welche Funktionen zum Auftakt verfügbar sein werden, ist ebenfalls offen. Das gilt etwa für Schreibwerkzeuge, Bildgenerierung, Zusammenfassungen, Siri-Erweiterungen und komplexere Cloud-Anfragen. Das fehlende KI-Angebot galt in China als Wettbewerbsnachteil gegenüber Huawei, Xiaomi, Oppo und anderen lokalen Herstellern, die generative Funktionen bereits offensiv vermarkten. Apple könnte mit der Freigabe nun zumindest technologisch aufschließen. Im zweiten Quartal 2026 stiegen Apples Auslieferungen in China bereits um 24,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,01 % und einem Kurs von 327,5EUR auf Nasdaq (16. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.