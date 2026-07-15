Börsen Update Europa - 15.07. - FTSE Athex 20 schwach -1,28 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:29) bei 31.994,01 PKT und steigt um +0,16 %. Top-Werte: TRATON +4,23 %, Jenoptik +2,52 %, ThyssenKrupp +2,33 % Flop-Werte: SILTRONIC AG -4,78 %, Lanxess -3,77 %, Wacker Chemie -3,54 %

Der DAX steht bei 25.006,32 PKT und verliert bisher -0,14 %. Top-Werte: Hochtief +3,00 %, Heidelberg Materials +2,08 %, Daimler Truck Holding +2,04 % Flop-Werte: BASF -3,86 %, Bayer -2,17 %, Fresenius Medical Care -2,03 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:29) bei 3.815,70 PKT und fällt um -0,34 %.

Top-Werte: Jenoptik +2,52 %, Ottobock +2,51 %, Verbio +1,59 %

Flop-Werte: Evotec -7,49 %, SILTRONIC AG -4,78 %, United Internet -1,95 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:28) bei 6.275,26 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +3,63 %, ASML Holding +2,80 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,79 %

Flop-Werte: BASF -3,86 %, Bayer -2,17 %, Infineon Technologies -1,55 %

Der ATX steht bei 6.497,66 PKT und verliert bisher -0,30 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,44 %, Palfinger +1,91 %, voestalpine +1,65 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -2,87 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,64 %, BAWAG Group -1,64 %

Der SMI steht bei 14.251,21 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +4,79 %, Holcim +1,35 %, UBS Group +1,31 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,24 %, Zurich Insurance Group -0,96 %, Swisscom -0,92 %

Der CAC 40 steht bei 8.356,60 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.

Top-Werte: Kering +2,42 %, Stellantis +2,11 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,79 %

Flop-Werte: Carrefour -2,14 %, DANONE -1,21 %, Air Liquide -1,18 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:50:26) bei 3.164,51 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +5,16 %, Skanska (B) +1,79 %, Volvo Registered (B) +1,41 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -3,71 %, Getinge (B) -1,51 %, Tele2 (B) -0,73 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.190,00 PKT und fällt um -1,28 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,56 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +3,25 %, Piraeus Port Authority +2,65 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -4,57 %, Viohalco -1,65 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,64 %