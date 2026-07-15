TRATON Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,23 % - 15.07.2026

Die TRATON Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,23 % auf 36,20€. Damit gewinnt die Aktie +1,47 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TRATON Aktie. Nach einem Plus von +1,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 36,20€, mit einem Plus von +4,23 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

TRATON SE ist ein führender Nutzfahrzeughersteller mit Marken wie MAN und Scania. Sie bieten Lkw und Busse an und sind global stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Daimler Truck und Volvo Group. TRATON punktet mit Innovation und Nachhaltigkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +11,84 % bei TRATON.

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Allein seit letzter Woche ist die TRATON Aktie damit um +3,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TRATON +13,33 % gewonnen.

Während TRATON heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,16 %.

TRATON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,22 % 1 Monat +4,98 % 3 Monate +11,84 % 1 Jahr +18,10 %

Informationen zur TRATON Aktie

Stand: 15.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 500 Mio. TRATON Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,10 Mrd.EUR € wert.

Die vorläufigen Q2-Zahlen von Traton deuten auf eine klare Verbesserung der bereinigten Rentabilität hin, wobei das bereinigte EBIT der Gruppe deutlich über den Erwartungen liegt und International Motors wieder in die Gewinnzone zurückkehrt. Allerdings beinhaltete die Veröffentlichung nur eine begrenzte Anzahl von KPIs und konzentrierte sich ausschließlich auf bereinigte Betriebskennzahlen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die TRATON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TRATON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.