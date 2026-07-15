KI-Hype aus China geht weiter: DeepSeek peilt neue Milliardenrunde an

Die neue Kapitalaufnahme könnte bis zu 50 Milliarden Yuan einbringen. Sie soll nur wenige Wochen nach der letzten Finanzierungsrunde folgen. Im Juni hatte DeepSeek bereits rund 7,4 Milliarden Dollar eingesammelt und wurde dabei mit etwa 450 Milliarden Yuan bewertet.

Der chinesische KI-Anbieter DeepSeek steht vor einer weiteren großen Finanzierungsrunde. Das Unternehmen aus Hangzhou will dabei eine Bewertung von rund 500 Milliarden Yuan (rund 64,6 Milliarden Euro) erreichen. Das berichten mit den Plänen vertraute Personen gegenüber Reuters.

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Die Gespräche befinden sich nach Angaben mehrerer mit der Angelegenheit vertrauter Personen noch in einer frühen Phase. Die Bedingungen und der Zeitplan könnten sich daher noch ändern. DeepSeek selbst äußerte sich zunächst nicht zu den Plänen.

Börsenpläne nehmen Form an

Parallel zur neuen Finanzierungsrunde prüft DeepSeek offenbar einen Börsengang in China. Das Unternehmen diskutiert demnach einen möglichen Schritt an den STAR Market in Shanghai, Chinas Technologie-Börsensegment nach dem Vorbild der Nasdaq.

Eine der informierten Personen sagte, DeepSeek habe intern das Ziel gesetzt, noch in diesem Jahr die Unterlagen für einen Börsengang einzureichen.

Die Pläne zeigen, wie stark das Interesse der Investoren an chinesischen KI-Unternehmen derzeit ist. Gleichzeitig verdeutlichen sie den steigenden finanziellen Aufwand im Wettbewerb um die technologische Spitze. Unternehmen benötigen immer mehr Rechenleistung, Datenzentren und hochqualifizierte Entwickler.

KI-Wettlauf wird teurer

DeepSeek sorgte im vergangenen Jahr weltweit für Aufmerksamkeit, nachdem das Unternehmen KI-Modelle vorgestellt hatte, die mit deutlich geringeren Kosten als führende amerikanische Systeme wie OpenAIs GPT-Modellen, Googles Gemini und Anthropics Claude konkurrenzfähig sein sollen.

Nach der Finanzierungsrunde im Juni kündigte DeepSeek an, die Belegschaft in mehreren Bereichen zu verdoppeln. Dazu gehören unter anderem Datenzentren und sogenannte KI-Agenten, die Aufgaben mit wenigen Vorgaben selbstständig ausführen können.

Lange Zeit hatte sich DeepSeek von externen Investoren unabhängig gehalten. Gründer Liang Wenfeng finanzierte das Unternehmen laut früheren Reuters-Berichten weitgehend über seinen quantitativen Hedgefonds High-Flyer.

Der zunehmende Kostendruck im KI-Markt zwingt das Unternehmen nun offenbar zu einer neuen Strategie.

Große Namen steigen bei DeepSeek ein

Im Juni beteiligte sich Liang Wenfeng persönlich mit 20 Milliarden Yuan an der Finanzierung. Der Technologiekonzern Tencent investierte 10 Milliarden Yuan, der Batteriehersteller CATL weitere 5 Milliarden Yuan.

Zu den weiteren Investoren zählen der staatliche chinesische KI-Fonds, der Spieleentwickler NetEase, der Onlinehändler JD.com sowie Investmentfirmen wie IDG Capital, Loyal Valley Capital, Monolith Management und Shixiang Capital.

Die Beteiligung des staatlichen KI-Fonds unterstreicht die strategische Bedeutung von DeepSeek für China. Peking will heimische KI-Champions aufbauen und die Abhängigkeit von ausländischer Technologie reduzieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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