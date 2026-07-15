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    US-TV-Vertrag

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    Bundesliga vor 120-Millionen-Dollar-Deal

    Für Sie zusammengefasst
    • Fünfjähriger US-Vertrag bringt 120 Millionen Dollar
    • USA Network und Fandango erhöhen Bundesliga-Reichweite
    • Gesamteinnahmen Amerika über fünf Jahre 215 Millionen
    US-TV-Vertrag - Bundesliga vor 120-Millionen-Dollar-Deal
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehr Reichweite, weniger Geld: Die Fußball-Bundesliga steht vor dem Abschluss eines fünfjährigen TV-Vertrages, der in den USA rund 120 Millionen Dollar einbringt. TV-Partner sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur das Unternehmen Versant und der spanischsprachige Sender Telemundo. Auch die "New York Times" und die "Sport Bild" berichten über den Deal, der von 2026/27 bis 2030/31 gilt.

    Die Einnahmen sinken im Vergleich zum bisherigen Vertrag mit ESPN (rund 30 Millionen Dollar pro Saison). Dafür will Versant über den Pay-Sender USA Network, der auch die Premier League zeigt, und den Streamingdienst Fandango alle Bundesliga-Partien live übertragen.

    Der zum Disney-Konzern gehörende Pay-TV-Sender ESPN+ zeigt nur einzelne Partien, so dass die Bundesliga im US-Markt zukünftig mehr Reichweite erzielt und auf eine langfristige Wertsteigerung setzt.

    Weiteres Geld verdient die Bundesliga in Mittel- und Südamerika, wo die neuen Verträge besser dotiert sind als die bisherigen. Die Gesamteinnahmen aus dem Amerika-Geschäft liegen über fünf Jahre bei rund 215 Millionen Dollar./mrs/DP/mis






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