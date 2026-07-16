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    Analysten bullish

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    Barclays sieht 100 % Kurspotenzial bei SK Hynix

    SK Hynix könnte sich laut Barclays verdoppeln. Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach HBM-Speicher und könnte Preise und Gewinne weiter steigen lassen.

    Für Sie zusammengefasst
    Analysten bullish - Barclays sieht 100 % Kurspotenzial bei SK Hynix
    Foto: Seung-il Ryu - NurPhoto

    Nach dem Börsendebüt an der Nasdaq in der vergangenen Woche hat Barclays die merican Depositary Receipts (ADRs) des südkoreanischen Speicherchip-Spezialisten SK Hynix in die Beobachtung aufgenommen und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial. Ein ADR entspricht dabei 0,1 Prozent einer im südkoreanischen Kospi gehandelten SK-Hynix-Aktie.

    Die britische Großbank startete die Bewertung mit einem "Overweight"-Rating und einem Kursziel von 330 US-Dollar. Ausgehend von einem Kurs von 167 US-Dollar entspricht dies einem theoretischen Kurspotenzial von fast 100 Prozent.

    Nach Ansicht von Barclays dürfte das knappe Angebot an leistungsfähigen Speicherchips SK Hynix eine erhebliche Preissetzungsmacht verschaffen und damit sowohl die Umsätze als auch die Profitabilität des Konzerns stärker antreiben, als es der Markt bislang erwartet.

    Der entscheidende Treiber heißt HBM

    Besonders wichtig für die Investmentthese von Barclays ist High Bandwidth Memory, kurz HBM. Diese besonders leistungsfähige Speichertechnologie spielt bei modernen KI-Beschleunigern und Hochleistungsrechnern eine zentrale Rolle.

    Mit dem massiven Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz ist die Nachfrage nach entsprechend leistungsfähigen Speicherlösungen stark gestiegen. SK Hynix hat sich in diesem Markt eine starke Position aufgebaut und könnte nach Einschätzung der Analysten überdurchschnittlich von steigenden Preisen profitieren.

    Der weltweite KI-Investitionsboom hat die Nachfrage nach Hochleistungsspeicher massiv erhöht. Obwohl die Speicherbranche traditionell stark zyklisch ist, gehen viele Analysten davon aus, dass der aktuelle Nachfrage-Superzyklus noch lange nicht beendet ist.

     

    Aktienrückkäufe könnten zusätzlichen Schub bringen

    Barclays sieht neben dem operativen Wachstum einen weiteren möglichen Kurstreiber: die zunehmend starke Bilanz von SK Hynix.

    Nach Berechnungen von Barclays-Analyst Simon Coles könnte das Unternehmen bis Ende 2027 über liquide Mittel verfügen, die mehr als 40 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung entsprechen. Damit hätte der Konzern erheblichen finanziellen Spielraum für Aktienrückkäufe, die das Gewinnwachstum zusätzlich beschleunigen könnten.

    Laut Tipranks.com hat Simon Coles eine Erfolgsquote von 55 Prozent und eine durschnittliche Rendite von 6 Prozent. Damit gehört der Analyst zu den besten 10 Prozent der über 12.300 erfassten Wall-Street Analysten. 

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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