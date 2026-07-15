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    ROUNDUP

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    Lust auf Schmuck beflügelt Richemont - Aktie auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Richemont Umsatz im ersten Quartal deutlich
    • Richemont-Aktie sprang auf Rekordkurs in Zürich
    • Schmuckumsatz währungsbereinigt stieg um 24 Prozent
    ROUNDUP - Lust auf Schmuck beflügelt Richemont - Aktie auf Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GENF (dpa-AFX) - Der Schweizer Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont ist mit überraschend viel Umsatz in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Der Erlös stieg im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni um 17 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. An der Börse kamen die Neuigkeiten hervorragend an: Die Richemont-Aktie wurde am Mittwoch zeitweise so teuer gehandelt wie noch nie.

    Am Morgen sprang ihr Kurs in Zürich um mehr als sieben Prozent nach oben und erreichte bei 196,95 Schweizer Franken ein Rekordhoch. Zuletzt lag das Papier noch mit rund viereinhalb Prozent im Plus bei 191,50 Franken, war aber weiterhin stärkster Titel im Schweizer Leitindex SMI . Die Umsätze hätten sogar die optimistischsten Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz von der Schweizer Großbank UBS.

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    Im ersten Quartal trieb vor allem das Schmuckgeschäft den Umsatz nach oben. Konzernweit legte der Erlös währungsbereinigt um 20 Prozent zu. Während die deutlich kleinere Uhrensparte auf ein Plus von 8 Prozent kam, schossen die Erlöse des Schmuckgeschäfts währungsbereinigt um 24 Prozent nach oben.

    Aufwärts ging es für den Konzern vor allem in Asien-Pazifik samt Japan sowie in Amerika mit Steigerungsraten von jeweils mehr als 20 Prozent. Aber auch in Europa legte der Erlös währungsbereinigt um 11 Prozent zu.

    Branchenexperte Adam Cochrane von der Deutschen Bank wertete die Geschäftszahlen als solide. Der Quartalsbericht setze ein positives Signal für die gesamte Branche. Auch die Aktien der Luxusgüterkonzerne LVMH , Hermes und Kering reagierten positiv auf die Zahlen von Richemont. Ihre Kursgewinne fielen am Nachmittag aber vergleichsweise gering aus./stw/mne/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 1.650 auf Tradegate (15. Juli 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +2,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 243,91 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 570,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -14,69 %/+32,03 % bedeutet.





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