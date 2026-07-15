Munitionstraum schrumpft
Kaufen ja, aber langsamer: BofA bremst Rheinmetalls 50-Milliarden-Vision
Die Bank of America stutzt ihre Wachstumsfantasie für Rheinmetalls größte Sparte zurecht und senkt das Kursziel für die Aktie auf 1300 Euro.
- BofA senkt Kursziel und schätzt 10 Mrd Umsatz
- Budgets verlagern sich von Artillerie zu Luftabwehr
- BofA erwartet 2030 Konzernumsatz bei 35 Mrd statt 50
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Auf seinem Kapitalmarkttag hatte Rheinmetall für den Bereich Waffen und Munition bis 2030 Erlöse von 14 bis 16 Milliarden Euro sowie eine Marge von etwa 30 Prozent skizziert, getragen vor allem von Artilleriegeschossen, Munition mittleren Kalibers und Raketen. BofA hält dieses Ziel inzwischen für kaum erreichbar und kappt die eigene Schätzung auf rund 10 Milliarden Euro Umsatz und etwa 24 Prozent Marge, was einem operativen Gewinn von etwa 2,4 statt der vom Konzern angepeilten 4 bis knapp 5 Milliarden Euro entspräche.
Der Grund liegt in einer sich wandelnden Kriegsführung. Die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten verschieben nach Einschätzung der Analysten Budgets weg von klassischer Artillerie hin zu Drohnen, Präzisionswaffen und Luftverteidigung. Auch der Entwurf des deutschen Bundeshaushalts 2027 stützt diese These: Während die Munitionsausgaben mittelfristig sinken sollen, wächst der Etat für Luftverteidigung kräftig.
Konkret rechnet BofA nur noch mit 3 statt der ursprünglich unterstellten 5 bis 6 Milliarden Euro Artillerieumsatz im Jahr 2030. Da das margenschwächere Raketengeschäft stärker ins Gewicht fällt, verschlechtert sich der Ergebnismix. Andere Sparten gleichen das nur teilweise aus: Bei der Luftverteidigung liegt BofA mit rund 5 Milliarden Euro sogar über der Konzernprognose, bei der Marine mit 2 statt 5 Milliarden Euro deutlich darunter.
Unterm Strich erwarten die Analysten für 2030 einen Konzernumsatz von etwa 35 statt der von Rheinmetall genannten 50 Milliarden Euro, wobei Letztere auch Zukäufe einschließt. BofA liegt damit rund 15 Prozent unter dem Marktkonsens beim Umsatz und 18 Prozent beim operativen Gewinn. Zur Begründung verweist die Bank auf eine "wachsende Unsicherheit über die Nachfrageentwicklung bei Artillerie Richtung Ende des Jahrzehnts" und setzt statt des bisherigen Faktors von 14 nun das 13-Fache des operativen Gewinns an.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 967,6EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.