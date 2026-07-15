Kaufen ja, aber langsamer: BofA bremst Rheinmetalls 50-Milliarden-Vision

Die Bank of America stutzt ihre Wachstumsfantasie für Rheinmetalls größte Sparte zurecht und senkt das Kursziel für die Aktie auf 1300 Euro.

Auf seinem Kapitalmarkttag hatte Rheinmetall für den Bereich Waffen und Munition bis 2030 Erlöse von 14 bis 16 Milliarden Euro sowie eine Marge von etwa 30 Prozent skizziert, getragen vor allem von Artilleriegeschossen, Munition mittleren Kalibers und Raketen. BofA hält dieses Ziel inzwischen für kaum erreichbar und kappt die eigene Schätzung auf rund 10 Milliarden Euro Umsatz und etwa 24 Prozent Marge, was einem operativen Gewinn von etwa 2,4 statt der vom Konzern angepeilten 4 bis knapp 5 Milliarden Euro entspräche. Der Grund liegt in einer sich wandelnden Kriegsführung. Die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten verschieben nach Einschätzung der Analysten Budgets weg von klassischer Artillerie hin zu Drohnen, Präzisionswaffen und Luftverteidigung. Auch der Entwurf des deutschen Bundeshaushalts 2027 stützt diese These: Während die Munitionsausgaben mittelfristig sinken sollen, wächst der Etat für Luftverteidigung kräftig.

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