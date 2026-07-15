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    Merz

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    Aufschwung in Deutschland hängt auch von Weltwirtschaft ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz sieht Chancen trotz geopolitischer Risiken
    • Deutschland abhängig von Exporten und Ölpreisen
    • Bundesregierung senkt Prognose bei Miniwachstum
    Merz - Aufschwung in Deutschland hängt auch von Weltwirtschaft ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht Chancen für mehr Wirtschaftswachstum in Deutschland - verweist zugleich aber auf geopolitische Faktoren. "Ich hoffe, dass wir aus dieser strukturellen Wachstumskrise herauskommen", sagte Merz in Berlin mit Blick auf das kommende Jahr. "Wir tun in der Bundesregierung alles dafür, um das hinzubekommen." Der CDU-Politiker sagte zugleich: "Die Reformen, die wir auf den Weg bringen, dauern länger als gedacht. Wahr ist aber auch, dass es nicht nur von uns abhängt."

    Merz verwies auf geopolitische Einflüsse wie die Entwicklung des Ölpreises. Deutschland sei stark von der Weltwirtschaft und der Exportwirtschaft abhängig, sagte der Kanzler. Wenn diese gut laufe, laufe es für Deutschland insgesamt gut. Wenn der Export schlecht laufe, sei dies ein Problem. "Also wir haben einen Teil in der eigenen Hand, aber bei weitem nicht alles."

    Die Bundesregierung musste infolge des Iran-Kriegs mit Preissprüngen bei Öl und Gas ihre Konjunkturprognose senken. Für 2026 wird nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5 Prozent erwartet. Im kommenden Jahr rechnet die Bundesregierung mit einem Wachstum um 0,9 Prozent. Wirtschaftsverbände klagen seit langem über Standortnachteile in Deutschland wie hohe Energiepreise oder zu viel Bürokratie.

    Merz hat wiederholt als Ziel genannt, die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu verbessern. Zu seinem Amtsantritt als Kanzler vor mehr als einem Jahr hatte er einen Stimmungsumschwung in der Wirtschaft angekündigt. Wirtschaftsverbände zeigen sich aber zunehmend unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung./hoe/DP/mis






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