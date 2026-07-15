Prosus Registered (N) Aktie legt weiter zu - +4,74 % - 15.07.2026

Die Prosus Registered (N) Aktie konnte bisher um +4,74 % auf 41,06€ zulegen. Das sind +1,86 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Prosus Registered (N) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,06€, mit einem Plus von +4,74 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Prosus Registered (N) in den letzten drei Monaten Verluste von -7,13 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +4,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Prosus Registered (N) um -25,37 % verloren.

Während Prosus Registered (N) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,34 %.

Prosus Registered (N) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,43 % 1 Monat +2,74 % 3 Monate -7,13 % 1 Jahr -18,24 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Stand: 15.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,60 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die europäischen Börsen haben am Mittwoch leicht zugelegt. Gute Geschäftszahlen von ASML gaben den Takt vor. "Der niederländische Chipausrüster hat nicht nur starke Quartalszahlen vorgelegt, sondern auch den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben", …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.