🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unbekannte klauen Daten von Kunden des Lidl-Onlineshops

    Für Sie zusammengefasst
    • Daten von Lidl-Onlineshop über IT-Dienstleister gestohlen
    • Persönliche Daten und Bestellungen Jan–Jun 2026
    • Onlineshop selbst nicht betroffen Zahlungsdaten sicher
    Unbekannte klauen Daten von Kunden des Lidl-Onlineshops
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NECKARSULM (dpa-AFX) - Unbekannte haben Daten von Kunden des Lidl-Onlineshops gestohlen. Wie der Discounter weiter mitteilte, hat sich der Angriff gegen einen IT-Dienstleister gerichtet. Die Unbekannten hätten kurz auf eine separierte Datei mit Kundendaten zugreifen und trotz hoher IT-Sicherheitsstandards Teile daraus entwenden können. Dazu, wie viele Kundinnen und Kunden betroffen sind, äußerte sich das Unternehmen nicht. Zuvor hatten Medien berichtet.

    Zu den gestohlenen Informationen gehören demnach persönliche Daten wie Anrede, Vor- und Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum sowie die Kundennummer. In einigen Fällen seien auch einzelne Daten zu Bestellungen aus dem Zeitraum Januar bis Juni 2026 abgegriffen worden.

    Die betroffenen Kunden seien bereits informiert worden. Man nehme den Vorfall sehr ernst, hieß es. Lidl lägen bislang aber keine Hinweise auf einen Missbrauch der Daten vor. "Trotzdem haben wir betroffene Kunden vorsorglich für mögliche Risiken wie Betrugsversuche sensibilisiert sowie auf Sicherheitsmaßnahmen hingewiesen".

    Onlineshop selbst nicht betroffen

    Das System des Onlineshops selbst sei nicht betroffen gewesen, betonte das Unternehmen aus Neckarsulm bei Heilbronn. "Passwörter, Rechnungs- und Lieferanschriften, Bankdaten oder sonstige Zahlungsinformationen unserer Kunden sind ausdrücklich nicht betroffen." Kundenkonten seien nicht kompromittiert worden.

    Lidl hat nach eigenen Angaben die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde informiert. Die genauen Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Der IT-Dienstleister habe die betroffenen Systeme nach Bekanntwerden des Vorfalls umgehend abgesichert. Außerdem seien Experten mit der Aufklärung des Vorfalls beauftragt worden. Auch Strafanzeige sei bereits erstattet worden./jwe/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Unbekannte klauen Daten von Kunden des Lidl-Onlineshops Unbekannte haben Daten von Kunden des Lidl-Onlineshops gestohlen. Wie der Discounter weiter mitteilte, hat sich der Angriff gegen einen IT-Dienstleister gerichtet. Die Unbekannten hätten kurz auf eine separierte Datei mit Kundendaten zugreifen und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     