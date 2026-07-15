Schlechte Umfragewerte beschäftigen mich

BERLIN (dpa-AFX) - Seine schlechten Umfragewerte treiben Bundeskanzler Friedrich Merz nach eigenen Angaben um. "Mich beschäftigt das, und ich versuche auch, die Gründe festzustellen", sagte der CDU-Vorsitzende in seiner Sommerpressekonferenz. Mit seinem Team prüfe er ständig, ob man Kommunikation verbessern oder Politik überprüfen müsse.

"Es hat sicher auch eine Erwartungshaltung in der Bevölkerung gegeben, die wir bis jetzt nicht erfüllt haben", sagte Merz. "Wir werden aber auch natürlich massiv angegriffen, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ich beschwere mich darüber nicht, ich nehme das so, wie es ist. Und ich empfinde diese demoskopische Lage, wenn Sie so wollen, eher als Ansporn, die Arbeit fortzusetzen, gut zu machen, richtig zu machen, gut zu vermitteln, gut zu erklären."

Die Umfragesituation betreffe nicht nur eine Person, sondern Union und SPD insgesamt. Derzeit gäbe es wohl in Deutschland bei einer Wahl keine Mehrheit für diese Koalition, sagte Merz. "Und das ist etwas, was mich beschwert und an dem wir auch gemeinsam arbeiten."/vsr/DP/he



