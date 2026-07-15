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    Maya HTT heißt Friendship Systems und CAESES willkommen, um sein Portfolio an simulationsgestützter Konstruktions- und Optimierungssoftware zu erweitern

    Diese Kombination erweitert das Softwareportfolio von Maya HTT um die simulationsfähige parametrische Geometrie- und Optimierungsplattform von CAESES und stärkt damit die Lösungen für Ingenieurteams in den Bereichen Schifffahrt, Turbomaschinen, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie sowie fortschrittliche CFD-gestützte Entwicklung.

    MONTREAL und POTSDAM, Deutschland, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Maya HTT, ein globaler Anbieter von Lösungen in den Bereichen Engineering-Software, Simulation, KI und digitale Transformation, gab heute die Übernahme von Friendship Systems bekannt, dem deutschen Engineering-Software-Unternehmen, das hinter CAESES steht.

    CAESES ist eine spezialisierte Plattform, die von Ingenieurteams genutzt wird, um simulationsfähige parametrische Geometrie zu erstellen, Konstruktionsvarianten zu automatisieren und Optimierungsabläufe zu unterstützen. Durch die systematische Generierung von Konstruktionsalternativen und den dazugehörigen Simulationsdaten unterstützt CAESES zudem datengesteuertes Engineering sowie physikgestützte, KI-basierte Konstruktionsabläufe. Die Software findet breite Anwendung in anspruchsvollen technischen Bereichen wie Schiffsbau, Turbomaschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Verteidigungstechnik, numerische Strömungsmechanik und Ingenieurberatung.

    Die Übernahme stärkt das Portfolio von Maya HTT im Bereich simulationsgestützter Konstruktion und erweitert die Möglichkeiten des Unternehmens, Kunden weltweit eigene, hochwertige Engineering-Software und -Lösungen anzubieten.

    „Friendship Systems bringt fundiertes technisches Know-how, eine solide Produktbasis und eine Plattform mit, die Maya HTT hervorragend ergänzt", sagte Vito Marone, Chief Executive Officer von Maya HTT. „Mit CAESES können Ingenieure schneller mehr Konstruktionsoptionen prüfen, Geometriedaten direkt in Simulationsabläufe einbinden und Fachwissen in wiederholbare digitale Konstruktionsprozesse umsetzen. Zudem schafft es eine solide Grundlage für die physikbasierte, KI-gestützte Entwicklung, indem es dazu beiträgt, strukturierte Konstruktions- und Simulationsdaten über große Entwurfsräume hinweg zu generieren. Genau diese Art von spezialisierter, simulationsgestützter Technologie passt zur langfristigen Strategie von Maya HTT."

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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