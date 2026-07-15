Anstieg der Erzeugerpreise verlangsamt sich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise merklich verlangsamt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Juni im Jahresvergleich um 5,5 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 6,2 Prozent gerechnet.

Im Mai hatte die Rate noch bei revidierten 6,0 Prozent gelegen. Zunächst war noch ein Anstieg um 6,5 Prozent ermittelt worden. Die Folgen des Iran-Kriegs hatten die Erzeugerpreise in den Vormonaten nach oben getrieben. Im Juni schwächte sich der Anstieg ab.