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    Precisely ernennt CRO und CBO, weil Agentic-Ready-Daten boomen

    Precisely stärkt seine Führungsspitze: Mit Vinesh Vis und Jane Gilson setzt das Unternehmen auf erfahrene Topmanager, um die nächste Wachstumsphase zu beschleunigen.

    Precisely ernennt CRO und CBO, weil Agentic-Ready-Daten boomen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Am 15. Juli 2026 gab Precisely die Ernennung von Vinesh Vis (Chief Revenue Officer) und Jane Gilson (Chief Business Officer) bekannt; Mitteilung über PRNewswire / EQS News.
    • Vinesh Vis wird als CRO die globale Vertriebsorganisation verantworten (Vertrieb, Sales Engineering, Sales Enablement, Sales Operations, Customer Success, Renewals, Business Development) und das Umsatzwachstum sowie die Kundenbeziehungen vorantreiben.
    • Jane Gilson übernimmt als CBO die kommerzielle Gesamtorganisation, einschließlich Channel & Technologieallianzen, Professional & Strategic Services, Revenue Operations, Deal‑Desk‑Governance und GTM‑Strategie.
    • Beide Führungskräfte berichten direkt an CEO Walid Abu‑Hadba und sollen Preciselys nächste Wachstumsphase beschleunigen; der CEO betont ihre ergänzenden Stärken für Fokus, Disziplin und Umsetzung.
    • Hintergrund und Erfahrung: Vinesh Vis kommt von Smarsh und hat zuvor u. a. bei Oracle Vertriebsorganisationen geleitet; Jane Gilson bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung bei Unternehmen wie Microsoft, Google und als CEO von CloudSphere mit.
    • Anlass der Verstärkung: die stark steigende Nachfrage nach "Agentic‑Ready Data" und die Konvergenz von KI und Datenintegrität; Precisely positioniert sich als führender Anbieter im Bereich Datenintegrität (u. a. Data Integrity Suite) mit über 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune‑100.



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