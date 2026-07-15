41 0 Kommentare Precisely ernennt CRO und CBO, weil Agentic-Ready-Daten boomen

Precisely stärkt seine Führungsspitze: Mit Vinesh Vis und Jane Gilson setzt das Unternehmen auf erfahrene Topmanager, um die nächste Wachstumsphase zu beschleunigen.

Am 15. Juli 2026 gab Precisely die Ernennung von Vinesh Vis (Chief Revenue Officer) und Jane Gilson (Chief Business Officer) bekannt; Mitteilung über PRNewswire / EQS News.

Vinesh Vis wird als CRO die globale Vertriebsorganisation verantworten (Vertrieb, Sales Engineering, Sales Enablement, Sales Operations, Customer Success, Renewals, Business Development) und das Umsatzwachstum sowie die Kundenbeziehungen vorantreiben.

Jane Gilson übernimmt als CBO die kommerzielle Gesamtorganisation, einschließlich Channel & Technologieallianzen, Professional & Strategic Services, Revenue Operations, Deal‑Desk‑Governance und GTM‑Strategie.

Beide Führungskräfte berichten direkt an CEO Walid Abu‑Hadba und sollen Preciselys nächste Wachstumsphase beschleunigen; der CEO betont ihre ergänzenden Stärken für Fokus, Disziplin und Umsetzung.

Hintergrund und Erfahrung: Vinesh Vis kommt von Smarsh und hat zuvor u. a. bei Oracle Vertriebsorganisationen geleitet; Jane Gilson bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung bei Unternehmen wie Microsoft, Google und als CEO von CloudSphere mit.

Anlass der Verstärkung: die stark steigende Nachfrage nach "Agentic‑Ready Data" und die Konvergenz von KI und Datenintegrität; Precisely positioniert sich als führender Anbieter im Bereich Datenintegrität (u. a. Data Integrity Suite) mit über 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune‑100.





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