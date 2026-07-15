BofA-Indikator glüht: Wird die neue Börseneuphorie jetzt gefährlich?

Gleichzeitig wird die Positionierung riskanter. Die Barbestände der Fondsmanager fielen von 4,1 auf 3,6 Prozent. Das ist ein sehr niedriges Niveau. Die Übergewichtung von Aktien aus den Vereinigten Staaten erreichte den höchsten Stand seit Dezember 2024. Der Bull-and-Bear-Indikator der Bank of America liegt bei 9,4 und signalisiert eine extrem bullische Stimmung. Die Bank rät deshalb zu weniger Engagement in (volatile) Aktien.

Die Stimmung unter globalen Fondsmanagern hat sich im Juli deutlich verbessert. Das zeigt die aktuelle Umfrage der Bank of America. Anleger setzen wieder stärker auf einen makroökonomischen Boom, hohe Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) und eine zurückhaltende US-Notenbank Federal Reserve.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Konjunkturerwartungen sind gut. Ein Rekordanteil von 54 Prozent der Befragten erwartet keine wirtschaftliche Abkühlung. 39 Prozent rechnen mit einer sanften Landung. Nur zwei Prozent erwarten eine harte Landung. Die Inflationserwartungen sind zugleich auf den niedrigsten Stand seit Januar 2025 gefallen. Die erwarteten Ölpreise sanken von 86 auf 71 US-Dollar je Barrel.

Die Federal Reserve gilt weiter als vorsichtig. 83 Prozent der Fondsmanager erwarten nicht, dass sie vor den Zwischenwahlen die Zinsen anhebt.

Beim KI-Thema bleibt die Lage zwiespältig. Long-Positionen in globalen Halbleiteraktien gelten mit 82 Prozent als der am stärksten überlaufene Trade. 48 Prozent sehen die Investitionsausgaben großer KI-Infrastrukturanbieter als wahrscheinlichste Quelle möglicher Kreditereignisse. Dennoch halten 48 Prozent der Befragten KI-Aktien nicht für eine Blase. 43 Prozent sehen dagegen Blasenrisiken.

In der Allokation bauen Anleger vor allem Positionen in Aktien aus den Vereinigten Staaten, der Eurozone, dem Gesundheitswesen und dem Industriesektor aus. Industriewerte sind so stark übergewichtet wie seit Juli 2021 nicht mehr. Reduziert wurden dagegen Positionen in Großbritannien, Schwellenländern, Rohstoffen, Energie und Basiskonsumgütern.

Auffällig ist auch der Blick auf Dividenden. Zum ersten Mal seit Mai 2017 erwarten Anleger, dass Aktien mit niedriger Dividendenrendite besser abschneiden als dividendenstarke Titel.

Stephen Dover, Chef-Marktstratege und Leiter des Franklin Templeton Institute, bleibt dennoch positiv für Aktien. Das starke Gewinnwachstum stütze den Ausblick. Der Gewinn je Aktie im S&P 500 dürfte in diesem Jahr um etwa 15 Prozent steigen. Obwohl der Index in der ersten Jahreshälfte 2026 um fast sieben Prozent zugelegt habe, sei das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis gesunken. Für Dover zeigt das, dass die Rallye vor allem von Gewinnen und nicht von höheren Bewertungen getragen wurde.

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Dover erwartet, dass sich die Marktführerschaft in der zweiten Jahreshälfte verbreitert. Neben großen Technologiewerten könnten auch kleinere und mittelgroße US-Aktien, Value-Titel, Finanzwerte, Japan und Schwellenländer profitieren.

Besonders positiv blickt Franklin Templeton auf Schwellenländer. Der MSCI Emerging Markets Index hat seit Jahresbeginn fast 20 Prozent gewonnen. Die Gewinne könnten in den Jahren 2026 und 2027 um fast 40 Prozent steigen. Gleichzeitig bleibt die Bewertung niedriger als in den Vereinigten Staaten. Der MSCI Emerging Markets Index wird mit rund dem 13-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Der S&P 500 liegt bei etwa dem 21-Fachen.

Viele globale Anleger sind in Schwellenländern nach Jahren schwacher Entwicklung weiter untergewichtet. Genau das könnte laut Dover zum Rückenwind werden. Schon moderate Kapitalzuflüsse könnten die Kurse stützen.

Für den Rest des Jahres 2026 bleibt Franklin Templeton positiv für globale Aktien. Bevorzugt werden US-Small- und Mid-Caps, Value-Aktien und Finanzwerte. Das Kernengagement in künstlicher Intelligenz bleibt bestehen. Die größte globale Chance sieht Franklin Templeton aber weiterhin in Schwellenländeraktien.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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