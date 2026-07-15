JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 200 auf 220 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic bezeichnete die Quartalszahlen des Schmuck- und Uhrenkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als hervorragend und erhöhte seine Schätzungen deutlich. Die Berichtssaison im Luxusgütersektor werde zeigen, dass Schmuck von den aktuellen Marktbedingungen überdurchschnittlich profitiere. Dies könne weiteres Wachstum bei Richemont untermauern./rob/niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 208,9EUR auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 200

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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