JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 200 auf 220 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic bezeichnete die Quartalszahlen des Schmuck- und Uhrenkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als hervorragend und erhöhte seine Schätzungen deutlich. Die Berichtssaison im Luxusgütersektor werde zeigen, dass Schmuck von den aktuellen Marktbedingungen überdurchschnittlich profitiere. Dies könne weiteres Wachstum bei Richemont untermauern./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 208,9EUR auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 200
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 200
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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