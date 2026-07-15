Bericht
BVB-Spieler Adeyemi auf dem Weg zum Medizincheck bei Barcelona
- Karim Adeyemi unterwegs zum Medizincheck in Barcelona
- Wechsel zum FC Barcelona nur noch Formsache laut Medien
- BVB und Barcelona einig über Ablöse 22 Mio plus Boni
BARCELONA/DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Offensivspieler Karim Adeyemi ist auf dem Weg zum Medizincheck beim FC Barcelona. Adeyemi sei in der Mittagszeit mit einem Privatflugzeug vom Dortmunder Flughafen in Richtung Barcelona aufgebrochen, berichtete die "Bild"-Zeitung. Begleitet werde der Fußball-Profi dabei unter anderem von seiner Ehefrau, der Musikerin Loredana. Der Wechsel zum spanischen Fußball-Meister sei demnach nur noch Formsache.
Am Sonntag fehlte Adeyemi bereits bei der Leistungsdiagnostik des BVB und war für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt worden. Auch Barcelonas Clubpräsident Joan Laporta hatte den bevorstehenden Wechsel bereits bestätigt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Adeyemis Wechsel zum FC Barcelona beschlossen sei. Demnach haben sich der BVB und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auf einen Vertrag bis Sommer 2031 mit einer Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro Boni geeinigt.
Adeyemi kam aus Salzburg nach Dortmund
Der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, hatte den Club zuvor über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen. Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Hansi Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Für das DFB-Team bestritt Adeyemi seitdem elf Spiele./dha/DP/men
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Ja, es ist wirklich lächerlich über was hierzulande so diskutiert wird.
Sorry, aber zu behaupten die Franzosen hätten keinen Bock zu trainieren ist einfach nur bodenloser Schwachsinn. Man kann auch eine andere Meinung als Merte haben, ohne so einen Unsinn reden zu müssen.