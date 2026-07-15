Börsenstart USA - 15.07. - Dow Jones stark +0,31 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.711,44 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: Merck & Co +2,92 %, 3M +2,48 %, Amazon +1,92 %, Apple +1,84 %, The Home Depot +1,62 %

Flop-Werte: Travelers Companies -2,70 %, Cisco Systems -2,44 %, Unitedhealth Group -0,97 %, Chevron Corporation -0,91 %, Caterpillar -0,78 %

Der US Tech 100 steht bei 29.606,55 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: PayPal +15,03 %, Thomson Reuters +4,45 %, Cintas +4,30 %, IDEXX Laboratories +2,81 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,72 %

Flop-Werte: Lumentum Holdings -6,06 %, SanDisk Corporation -5,25 %, Western Digital -3,89 %, Shopify -3,80 %, Seagate Technology Holdings -3,66 %

Der S&P 500 steht bei 7.568,28 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.

Top-Werte: PayPal +15,03 %, BlackRock +7,03 %, Invesco +5,60 %, Ares Management Registered (A) +5,20 %, KKR +4,75 %

Flop-Werte: Pentair -12,69 %, Elevance Health -8,40 %, Progressive -7,96 %, Corning -6,15 %, Lumentum Holdings -6,06 %