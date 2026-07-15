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    Besonders beachtet!

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    HYPOPORT Aktie legt am 15.07.2026 stark zu

    Am 15.07.2026 ist die HYPOPORT Aktie, bisher, um +7,07 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.

    Besonders beachtet! - HYPOPORT Aktie legt am 15.07.2026 stark zu
    Foto: Hypoport SE

    Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

    HYPOPORT Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.07.2026

    Die HYPOPORT Aktie konnte bisher um +7,07 % auf 90,05 zulegen. Das sind +5,95  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HYPOPORT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 90,05, mit einem Plus von +7,07 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von HYPOPORT über einen Zuwachs von +4,34 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HYPOPORT eine negative Entwicklung von -34,71 % erlebt.

    Während HYPOPORT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,89 %. Damit gehört HYPOPORT heute zu den auffälligeren Werten.

    HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,09 %
    1 Monat +3,03 %
    3 Monate +4,34 %
    1 Jahr -59,41 %
    Stand: 15.07.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 612,31 Mio.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Experian, Zillow Group Registered (A) und Co.

    Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Zillow Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,57 %. Scout24 notiert im Plus, mit +1,58 %.

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    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    +6,78 %
    +4,21 %
    +1,94 %
    +2,56 %
    -59,40 %
    -44,99 %
    -80,85 %
    -4,71 %
    +425,15 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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