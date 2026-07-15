ugee bringt weltweit den Funbox auf den Markt - einen UL-GREENGUARD-zertifizierten 3D-Drucker für Kinder, der sicher und kinderfreundlich ist, sich für Anfänger eignet und sofort einsatzbereit ist

Hier treffen fortschrittliche Sicherheitssysteme für das Zuhause auf DIY-Kreativität – für sorgenfreies MINT-Lernen in jeder Familie.

SHENZHEN, China, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die globale Marke für digitale Kreativität ugee hat weltweit den Funbox auf den Markt gebracht – ihren ersten Desktop-3D-Drucker für Kinder und „Kidults" (erwachsene Fans von Spielzeug und Popkultur), der auf drei Grundpfeilern basiert: Mit Sicherheit auf Haushaltsniveau, einfacher Bedienung per Fingertipp und KI-gestütztem kreativem Spiel; das darauf ausgerichtet ist, Kindern Freude am kreativen Schaffen zu vermitteln, bietet dieses All-in-One-Modell hohe Sicherheit, kinderfreundliche Bedienelemente und vielfältige unterhaltsame Funktionen. Es verwandelt die abstrakten 2D-Ideen der Kinder in solide 3D-Objekte und setzt neue Maßstäbe für den 3D-Druck für Kinder und Jugendliche – dank einer umfassenden Sicherheitsarchitektur, einem kindgerechten Betriebssystem und einer originellen KI-gestützten Designerstellung. Dies geschieht vor dem Hintergrund des boomenden privaten 3D-Drucks und der steigenden Nachfrage nach STEAM-Ausrüstung für Familien. Funbox wurde entwickelt, um Eltern, die hochwertigen STEAM-Lernmaterialien schätzen, sowie Geschenkekäufern, die nach innovativen Technikgeschenken für 4- bis 12-Jährige suchen, mit denen diese druckbare Kreationen gestalten können, ein fesselndes kreatives Erlebnis zu bieten.

„Mit der Weiterentwicklung des 3D-Drucks besteht eine starke Marktnachfrage nach sicheren, benutzerfreundlichen Druckern, die speziell auf Kinder und Anfänger zugeschnitten sind. Unsere Drucker sind UL-zertifiziert und bieten einen umfassenden, umweltfreundlichen Sicherheitsschutz, damit Eltern beruhigt sein können. Unser Ziel ist es, den 3D-Druck für alle zugänglich zu machen, nicht nur für Technik-Experten. Wir haben unsere Produkte mit Blick auf Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Spaß weiterentwickelt: vollständige Ein-Klick-Bedienung ab dem Auspacken, optimierte Arbeitsabläufe und kindgerechte Benutzeroberflächen. KI ermöglicht einfaches Gestalten und macht das Drucken von Spielzeug zu Hause einfach und unterhaltsam. Vor allem aber entwickeln Kinder durch das Spielen kreatives Denken und Problemlösungsfähigkeiten, was voll und ganz im Einklang mit der STEAM-Pädagogik steht", sagte Amy Yuan, Global Brand Director bei ugee.