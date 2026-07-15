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    Brutal zusammengestrichen

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    Anleger fassungslos: Dividende um die Hälfte gekürzt!

    Um seine Bilanz zu stärken, kürzt der US-Konsumgüterhersteller Conagra Brands seine Dividende um die Hälfte. Trotzdem steigt die Aktie. Zu den Hintergründen.

    Für Sie zusammengefasst
    Brutal zusammengestrichen - Anleger fassungslos: Dividende um die Hälfte gekürzt!

    Die Quartalssaison liefert: Positive Überraschungen – und negative!

    Die Quartalssaison nimmt langsam an Fahrt auf und obwohl sie nur wenige Tage alt ist, hat sie bereits für erste große Überraschungen gesorgt. So fielen beispielsweise die Zahlen der US-Großbanken aber auch des niederländischen Anlagenbauers ASML deutlich über den Erwartungen aus.

    Für Kopfschütteln und heftige Kursverluste sorgten dagegen vor allem die Prognosesenkungen von IBM und Evotec nach jeweils vorläufig vorgelegten Ergebnisberichten.

    Als besonders herausfordernd zu bewerten, dürften Anlegerinnen und Anleger jedoch die Zahlen von US-Konsumgüterhersteller Conagra Brands empfunden haben. Der hat am Mittwoch erste Anzeichen für den erhofften Turnaround geliefert, aber auch mit einer brutalen Kürzung der Dividende um glatt die Hälfte für Entsetzen gesorgt.

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    Conagra Brands bietet viel Licht und noch mehr Schatten ...

    US-Konsumgüterhersteller kämpfen schon seit geraumer Zeit mit einer Kombination aus schwächerer Nachfrage auf der einen Seite (vor allem aufgrund der Lebenshaltungskostenkrise) und Margendruck infolge höherer Produktkosten auf der anderen Seite. Das hat vor allem die Markenhersteller von abgepackten Lebensmitteln getroffen, deren Anteile in den vergangenen Jahren die Hälfte ihres Wertes oder mehr verloren haben.

    Mit Kursverlusten von fast 60 Prozent in den vergangenen 5 Jahren hat es vor allem den Spezialisten für tiefgekühlte Lebensmittel Conagra Brands getroffen. Hier fielen die Erlöse zuletzt 11 Quartale in Folge. Umso größer war zunächst die Freude darüber, dass das Unternehmen am Mittwochmittag trotz um 10 Millionen US-Doller verfehlter Umsatzerwartungen ein Wachstum von 3,6 Prozent auf 2,88 Milliarden US-Dollar erzielt hat. Das lässt Hoffnung aufkeimen, dass die Talsohle durchschritten ist.

    Auch der pro Aktie bereinigte Gewinn fiel mit 0,47 US-Dollar etwas besser aus als zunächst gedacht. Anlegerinnen und Anleger hatten auf ein um einen Cent niedrigeres Ergebnis getippt. Allerdings nahm das Unternehmen Wertminderungen im Umfang von fast 1,9 Milliarden US-Dollar vor. Sodass die Bilanz einen Fehlbetrag von 1,62 Milliarden US-Dollar auswies, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Plus von 256,0 Millionen US-Dollar zu Buche gestanden hatte. Dieser Verlust ist aber cash-unwirksam und erhielt daher nur wenig Aufmerksamkeit.

    ... vor allem die um die Hälfte gekürzte Dividende sorgt für Verärgerung

    Für einen deutlich größeren Aufschrei sorgte dagegen die Dividendenkürzung. Angesichts des jahrelangen Preisverfalls bot die Aktie zuletzt eine Dividendenrendite von bis zu 10 Prozent und mehr – die hatte sich Conagra Brands aufgrund insgesamt zufriedenstellender Cashflows sogar leisten können, ohne sich weiter verschulden zu müssen.

    Doch jetzt hat das Management angekündigt, den Abbau der Nettoverschuldung von rund 7,3 Milliarden US-Dollar noch aggressiver angehen zu wollen, als in den vergangenen Jahren. Gegenüber dem Höchststand von 10,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 hat Conagra Brands in fast sieben Jahren "nur" 3,2 Milliarden US-Dollar zurückgezahlt.

    Das bietet laut Einschätzung des CEOs John Brase aber nicht die im aktuell harten Marktumfeld geforderte finanzielle Flexibilität. Deshalb wurde die Quartalsdividende von 0,35 US-Dollar pro Aktie auf 0,175 US-Dollar halbiert. Damit bietet die Aktie noch immer eine Dividendenrendite von knapp 5,0 Prozent, während das Unternehmen jährlich rund 335 Millionen US-Dollar einsparen wird.

    Conagra Brands

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    ISIN:US2058871029WKN:861259
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    Demonstrative Gelassenheit nach anfänglich hohen Verlusten

    Anlegerinnen und Anleger reagierten trotz der Wende beim Umsatz zunächst tief enttäuscht und bescherten der Aktie ein vorbörsliches Minus von rund 7 Prozent. Im weiteren Handelsverlauf versöhnten sich Investoren jedoch mit der Dividendenkürzung, die zugegeben schon länger befürchtet und erwartet wurde – jetzt ist die Katze gewissermaßen aus dem Sack.

    Conagra Brands pendelte sich daher am Mittwochabend mit geringfügigen Kursgewinnen ein. Gegenüber dem Jahresauftakt steht aber noch immer ein Minus von 18 Prozent zu Buche und das, obwohl sich die Anteile in den vergangenen Wochen bereits signifikant erholen konnten.

    Fazit: Trotz Dividendenkürzung könnte aus der Aktie noch ein Kauf werden

    Der US-Lebensmittelhersteller Conagra Brands bescherte Anlegerinnen und Anleger am Mittwoch einen denkwürdigen Ergebnisbericht. Positiv fiel das erste Umsatzwachstum seit 11 Quartalen auf, negativ die hohen Wertminderungen sowie die Kürzung der Dividende um die Hälfte.

    Dass sich die Aktie von ihren zunächst hohen Verlusten erholen konnte zeigt, dass der Schritt zwar als schmerzhaft, aber notwendig empfunden wird, das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Für 2026 ist die Aktie nach bestätigter Jahresprognose mit einem KGVe von 8,3 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,3 bewertet. Das ist sehr günstig. Auch die Dividendenrendite ist mit 4,95 Prozent noch immer attraktiv.

    Legt Conagra Brands im kommenden Quartal erneut ein Umsatzwachstum vor, würde das auf einen gelungenen Turnaround hindeuten. Die Aktie wäre dann ein Kauf für Value- und Dividendenjägerinnen und -jäger, auch wenn sich die Aktie aus Sicht zumindest einiger Investoren nach der Dividendenkürzung erst einmal disqualifiziert haben dürfte.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Conagra Brands Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 12,45EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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