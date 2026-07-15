🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNokia AktievorwärtsNachrichten zu Nokia

    Kooperation mit Nvidia

    361 Aufrufe 361 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nokia verdoppelt Netzwerkbreite mithilfe von Künstlicher Intelligenz

    Nokia und Nvidia haben eine Netzwerktechnologie entwickelt, die mithilfe künstlicher Intelligenz die Datenmenge verdoppeln kann, die Telekommunikationsunternehmen übertragen können.

    Für Sie zusammengefasst
    Kooperation mit Nvidia - Nokia verdoppelt Netzwerkbreite mithilfe von Künstlicher Intelligenz
    Foto: Algi Febri Sugita - ZUMA Press Wire

    Es ist die erste größere Ankündigung neun Monate nach Beginn ihrer Partnerschaft, zu der auch gehört, dass Nvidia eine Beteiligung an dem finnischen Netzwerkausrüster übernommen hat.

    Die neue Technologie umfasst Software- und Hardware-Komponenten für sogenannte Radio Access Networks (RAN), also Funkzugangsnetze. Die Ausrüstung soll im kommenden Jahr verfügbar werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nokia!
    Long
    9,50€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 11,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    11,29€
    Basispreis
    1,87
    Ask
    × 9,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nokia erklärte am Mittwoch, dass Telekommunikationsanbieter damit bis 2028 die doppelte Datenmenge über dieselben Funkfrequenzen übertragen könnten. Bereits im kommenden Jahr könnten Netzbetreiber eine Steigerung der Spektrumseffizienz um 50 Prozent erreichen.

    Nokias Vorstandsvorsitzender Justin Hotard will den Anteil der Softwareerlöse am Geschäft des finnischen Netzwerkausrüsters erhöhen. Er argumentiert gegenüber Netzbetreibern, dass sie ihre Netzwerke künftig virtuell aktualisieren können, anstatt ausschließlich auf teurere Hardware-Austausche angewiesen zu sein.

    Software-Abonnements sollen künftig der wichtigste Wachstumstreiber für Nokias RAN-Geschäft werden, sagte Hotard.

    Die Software-Komponenten der KI-gestützten RAN-Plattformen sind dafür ausgelegt, mit 4G- und 5G-Netzen zu funktionieren und können laut Hotard später auf den 6G-Standard aufgerüstet werden, sobald dieser definiert ist.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Das langfristige Ziel der Partnerschaft mit Nvidia besteht darin, Daten näher am Nutzer zu verarbeiten. Dadurch sollen Verzögerungen bei Anwendungen wie dem Betrieb von Robotern oder autonomen Fahrzeugen reduziert werden. Gleichzeitig soll der Einsatz von Nvidia-Chips in Mobilfunknetzen zunehmen.

    Nvidia-CEO Jensen Huang erklärte in der Mitteilung, die Partnerschaft mit Nokia verwandle RAN in einen KI-Computer im Maßstab eines ganzen Planeten. "Dies markiert einen grundlegenden Technologiewandel für Netzbetreiber."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,02, was eine Steigerung von +2,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kooperation mit Nvidia Nokia verdoppelt Netzwerkbreite mithilfe von Künstlicher Intelligenz Nokia und Nvidia haben eine Netzwerktechnologie entwickelt, die mithilfe künstlicher Intelligenz die Datenmenge verdoppeln kann, die Telekommunikationsunternehmen übertragen können.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     