Kooperation mit Nvidia
Nokia verdoppelt Netzwerkbreite mithilfe von Künstlicher Intelligenz
Nokia und Nvidia haben eine Netzwerktechnologie entwickelt, die mithilfe künstlicher Intelligenz die Datenmenge verdoppeln kann, die Telekommunikationsunternehmen übertragen können.
- Nokia und Nvidia verdoppeln Datenkapazität per KI
- Softwareabos treiben Nokias RAN-Geschäft voran
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Es ist die erste größere Ankündigung neun Monate nach Beginn ihrer Partnerschaft, zu der auch gehört, dass Nvidia eine Beteiligung an dem finnischen Netzwerkausrüster übernommen hat.
Die neue Technologie umfasst Software- und Hardware-Komponenten für sogenannte Radio Access Networks (RAN), also Funkzugangsnetze. Die Ausrüstung soll im kommenden Jahr verfügbar werden.
Nokia erklärte am Mittwoch, dass Telekommunikationsanbieter damit bis 2028 die doppelte Datenmenge über dieselben Funkfrequenzen übertragen könnten. Bereits im kommenden Jahr könnten Netzbetreiber eine Steigerung der Spektrumseffizienz um 50 Prozent erreichen.
Nokias Vorstandsvorsitzender Justin Hotard will den Anteil der Softwareerlöse am Geschäft des finnischen Netzwerkausrüsters erhöhen. Er argumentiert gegenüber Netzbetreibern, dass sie ihre Netzwerke künftig virtuell aktualisieren können, anstatt ausschließlich auf teurere Hardware-Austausche angewiesen zu sein.
Software-Abonnements sollen künftig der wichtigste Wachstumstreiber für Nokias RAN-Geschäft werden, sagte Hotard.
Die Software-Komponenten der KI-gestützten RAN-Plattformen sind dafür ausgelegt, mit 4G- und 5G-Netzen zu funktionieren und können laut Hotard später auf den 6G-Standard aufgerüstet werden, sobald dieser definiert ist.
Das langfristige Ziel der Partnerschaft mit Nvidia besteht darin, Daten näher am Nutzer zu verarbeiten. Dadurch sollen Verzögerungen bei Anwendungen wie dem Betrieb von Robotern oder autonomen Fahrzeugen reduziert werden. Gleichzeitig soll der Einsatz von Nvidia-Chips in Mobilfunknetzen zunehmen.
Nvidia-CEO Jensen Huang erklärte in der Mitteilung, die Partnerschaft mit Nokia verwandle RAN in einen KI-Computer im Maßstab eines ganzen Planeten. "Dies markiert einen grundlegenden Technologiewandel für Netzbetreiber."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion