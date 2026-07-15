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    Aktien New York

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    Leichte Gewinne - Erzeugerpreisanstieg merklich verlangsamt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktien starten leicht höher, Dow Jones steigt
    • Erzeugerpreise ziehen merklich langsamer an
    • Nahostkonflikt treibt Ölpreise nach Drohungen
    Aktien New York - Leichte Gewinne - Erzeugerpreisanstieg merklich verlangsamt
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Mittwoch etwas höher in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 52.713 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 7.569 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,1 Prozent auf 29.608 Zähler.

    In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise merklich verlangsamt. Bereits am Dienstag hatten die Verbraucherpreise die gleiche Tendenz gezeigt und dem Markt damit etwas Schwung gegeben.

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    Geopolitisch bleiben die Spannungen in Nahost im Anlegerfokus, zumal die Ölpreise wieder stiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht hatte. Kommende Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch", sagte er dem US-Sender Fox News. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung auf die nächtlichen US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien./edh/he





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